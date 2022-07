Lascia per sempre Beautiful: la notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire; l’attrice dice addio alla soap opera.

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful tiene compagnia al pubblico da ben 35 anni! 32, se facciamo riferimento al nostro Paese, dove la prima puntata in assoluto è stata tramessa nel giugno del 1990.

35 anni di passione, tradimenti, litigi e morti sconvolgenti. È finita qui? La risposta, ovviamente, è no e proprio per gli appassionati della soap opera americana è in arrivo una brutta notizia. Una delle protagoniste assolute della serie ha lasciato il suo ruolo per dedicarsi ad altri impegni lavorativi. Nelle puntate italiane la vediamo ancora, poiché tra le riprese e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono un bel po’ di mesi. I telespettatori inglesi, però, hanno dovuto già salutare l’amato personaggio. Se non temete spoiler, continuate a leggere.

L’amatissima attrice lascia Beautiful: addio ad un amato personaggio

Gli addii a Beautiful non sempre sono definitivi. Spesso i personaggi lasciano la soap per un periodo breve o lungo, per poi tornare in scena anche dopo diversi anni. È quello che accadrà ben presto con alcuni dei protagonisti più amati della soap. Presto rivedremo in scena Deacon Sharpe, Sheila Carter, Taylor Hayes e Bridget Forrester! C’è qualcuno che, però, non rivedremo più…

Una della attuali protagoniste ha salutato la soap per prendere parte ad una nuova serie. Di chi parliamo? Di Kiara Barnes, che in Beautiful interpreta la giovane stilista Zoe Buckingham dal 2018. L’attrice, che ha rivoluzionato completamente il suo look, ha lasciato Beautiful per prendere parte a Fantasy Island, un remake di una vecchia serie americana trasmessa dal 1978 al 1984. Nella serie, che è andata in onda con la prima stagione nel 2021, Kiara ha interpretato una delle protagoniste, Ruby.

Beautiful rinuncerà per sempre a Zoe? Come abbiamo detto, i colpi di scena nella soap non mancano mai e non si esclude un ritorno, in futuro. Nel frattempo, i fan possono consolarsi con la ‘sorella’ di scena, Paris Buckingham, che invece continuerà a far parte della soap e vivrà una storia d’amore molto intensa, con tanto di nozze.

Beautiful, come Zoe uscirà di scena?

Per l’addio del personaggio, gli sceneggiatori hanno pensato ad un allontanamento dalla città. Zoe, infatti, lascerà Los Angeles dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Carter con Quinn. In un primo momento, Zoe beccherà l’avvocato a letto con una donna, di cui non scoprirà subito l’identità. Sarà un brutto colpo scoprire che si tratta proprio della Fuller, che credeva sua amica e complice. Una delusione scottante per la Buckingham, che deciderà di volare via e dimenticare tutto. Così la Barner, insieme alla sua Zoe, lascerà la soap.