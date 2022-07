Alessia Marcuzzi, clamorosa novità: la conduttrice non sta nella pelle

Alessia Marcuzzi clamorosa novità per l’amatissima conduttrice che non sta più nella pelle: cosa ha fatto sapere, accadrà tra pochissimo!

Dopo la splendida notizia che vede protagonista l’amatissima conduttrice fare il suo approdo sulle reti Rai, Alessia Marcuzzi svela un’altra incredibile novità.

Non sta più nella pelle l’amatissima conduttrice del Festivalbar. La ricordate ai suoi esordi? Da allora potremo dire che ne ha davvero fatta di strada. Nei suoi ben 26 anni di carriera ha ottenuto un successo a dir poco clamoroso! E’ di qualche mese la recente notizia che ci ha lasciati tutti a bocca aperta perché dopo la scelta l’anno precedente di voler abbandonare la tv per concedersi un momento per se stessa, non ci saremmo aspettati questo eppure la splendida conduttrice ci ha proprio stupiti. Alessia Marcuzzi si troverà alla conduzione di un programma tutto suo proprio su Rai 2, è pronta quindi a fare il suo ritorno in Tv. Una clamorosa novità accompagnerà però l’arrivo sulle scene ed Alessia Marcuzzi non aspetta altro. Lo ha rivelato in una recente intervista, ed ora scopriamo subito qualcosa di più!

Alessia Marcuzzi, splendida novità per la conduttrice: accadrà prossimamente

Erano gli anni ’90 quando Alessia Marcuzzi ha esordito sulle scene del piccolo schermo, da allora è divenuta uno dei volti di punta della tv ed una delle conduttrici Mediaset più amate e più seguite. Talento, serietà, bellezza e simpatia hanno sempre contraddistinto Alessia Marcuzzi che ha saputo conquistarci tenendo la scena.

La notizia che avevamo appreso poco più di un anno fa ci aveva a dir poco spiazzati perché ricorderete bene la scelta della conduttrice di prendersi un periodo di pausa con l’intento di concentrarsi su se stessa. Ed infatti è proprio durante quest’anno che la conduttrice ha potuto pensare ad una linea di cosmetici alla quale aveva lavorato e pensato a lungo. Ma proprio nello stesso anno, grazie ad uno scambio di idee, la conduttrice ha maturato la geniale idea di proporre un nuovo programma, Boomerissima in onda prossimamente su Rai 2.

Intervistata da Il Giornale, Alessia Marcuzzi ha svelato una clamorosa novità. La conduttrice avrebbe espresso il suo desiderio di avere con sé al suo fianco suo figlio Tommaso, nato dalla storia d’amore con Simone Inzaghi. “Se porterò Tommaso? Forse sì, lo spero. Del resto l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui” – ha fatto sapere Alessia Marcuzzi che ha quel punto non ha esitato a svelare inoltre qualche inedito dettaglio in merito al format proposto per il nuovo programma. “La trasmissione sarà divisa in tre parti: lo studio, la strada dove andrò a prendere delle persone ed un pezzetto di casa mia, cioè non proprio la mia, sarà ricostruita con una scenografia. Qui vedrò chi riuscirò a portare“, ha detto la Marcuzzi.

Noi non vediamo l’ora di rivedere la splendida Alessia Marcuzzi nei panni di conduttrice, e voi?