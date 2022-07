Andrea Delogu mostra a tutti la sua favolosa casa: “L’ho sempre sognata”

Con una galleria di scatti su Instagram, Andrea Delogu ha mostrato alcuni dettagli della sua nuova casa: guardate che vista mozzafiato!

I fan di Andrea Delogu saranno stati felici di poter dare una sbirciatina alla nuova casa della conduttrice che, sempre molto presente su Instagram, ha voluto mostrare l’appartamento in allestimento in cui si prepara ad andare a vivere.

Pare sia proprio un periodo florido per l’ex Letteronza che proprio in queste settimane stiamo vedendo sul palco del Tim Summer Hits al fianco dell’amico e collega Stefano De Martino. Le prime due puntate dell’attesissimo evento estivo sono state un grande successo che ha tutta l’aria di andare via via crescendo col passare delle settimane.

Inoltre, anche dal punto di vista sentimentale per la bella ‘rossa’ della tv sembra filare tutto liscio. Dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Francesco Montanari, sembra aver ritrovato la serenità con un giovane modello di cui vi abbiamo parlato di recente.

Ebbene, ora c’è un’altra bella novità per lei: avete visto il post in cui mostra i dettagli della sua nuova casa? Sì, perché come ha scritto lei stessa nella didascalia alle foto, è riuscita a realizzare finalmente uno dei suoi sogni più grandi. Anche se non è ancora completo, l’appartamento al centro di Roma ha dei dettagli deliziosi che val la pena di vedere.

Andrea Delogu, la sua nuova casa vi stupirà: dettagli da non perdere

Nella prima delle foto del post in questione, vediamo Andrea seduta sul suo nuovo letto vicino alla finestra dalla quale possiamo ammirare la meravigliosa vista del ‘Cupolone’ della Basilica di San Pietro.

Una soddisfazione che, ammette, non credeva di raggiungere fino ad una anno fa: “Credo di non aver mai fatto qualcosa di tanto grande per me stessa come una casa. L’ho sempre sognata e ai 40 anni è diventata realtà”, scrive.

La zona giorno è formata da un ampio e luminoso open space dove domina il colore bianco che, mescolato al parque del pavimento, dona un aspetto moderno ma accogliente allo stesso tempo.

Ancora tanti i dettagli da mettere a posto, ma ora che da poco evidentemente ha iniziato a viverci, pian piano la casa sta prendendo forma, spiega nella didascalia agli scatti. Al settimo cielo per questo importante traguardo, la conduttrice e scrittrice scrive: “Forse vi annoierò, ma nelle prossime settimane, anche mesi, vi racconterò parte per parte di questa casa qui, che è mia e di tutte le persone che amo”.

Lo stile della cucina è senza dubbio particolare ed esprime la frizzante personalità della proprietaria.

Anche voi pensate che quando sarà completata, sarà una casa davvero fantastica?