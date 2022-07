Pessima notizia per l’attore: boccone amaro da mandar giù

Davvero una brutta notizia per l’amatissimo attore: un colpo che forse né lui né il suo pubblico si aspettavano, vediamo cos’è successo.

Talento e passione per l’arte non gli mancano di certo: è fra i volti più amati del cinema italiano e nel corso della sua carriera ha ottenuto soddisfazioni e successi come pochi altri. Eppure, per il noto attore, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto ultimamente. Vediamo cos’è successo.

Nato nel 1974, la sua dote artistica più apprezzata è sicuramente la versatilità che gli ha permesso di calarsi nei ruoli più disparati, spaziando dal drammatico al comico con estrema facilità. In coppia con l’attuale compagna dal 2017, i due sono super innamorati e si sono prima sposati in segreto a Las Vegas e poi, nel 2018, in Italia con una cerimonia celebrata a Policoro, in provincia di Matera. Quest’anno hanno messo al mondo la loro prima figlia, Atena, dopo aver purtroppo perso un bimbo in gravidanza nel 2019.

Attualmente stiamo vedendo l’attore sul set di un’interessante fiction di cui è protagonista. Una storia davvero avvincente e che rappresenta per lui l’ennesima occasione di dimostrare tutte le sue capacità recitative. Pare però che queste non siano bastate a rendergli giustizia. Infatti ha dovuto fare i conti con una spiacevolissima notizia che lascia basito anche il pubblico.

Brutta notizia per l’attore: questa non ci voleva

Avrete certamente intuito che parliamo del bravissimo Claudio Santamaria, star del cinema nostrano e marito di Francesca Barra, che in queste settimane abbiamo visto all’opera nella fiction L’ora – inchiostro contro piombo in onda in prima serata su Canale 5. Diretta da Pietro Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, è tratta dal romanzo di Giuseppe Sottile Nostra Signora della Necessità. Ambientata a Palermo nel 1958, racconta la storia del giornalista Antonio Nicastro, arrivato da Roma per occupare il posto di direttore del quotidiano L’ora e cerca di lottare contro la piaga della mafia che impera tra il capoluogo siciliano e Corleone.

Ebbene, mercoledì 6 luglio è andata in onda l’ultima puntata della fiction, ma i risultati in termini di ascolti non hanno premiato Claudio e il resto del cast: su Rai Uno, SuperQuark ha decisamente trionfato con 2 milioni di utenti e il 14.1% di share mentre L’Ora – Inchiostro contro piombo è riuscita a raggiungere appena 978mila telespettatori con il 7.1% di share. Come se non bastasse, è stato registrato anche un certo calo rispetto alla puntata della settimana scorsa (20mila utenti in meno).

Sul terzo canale invece, Federica Sciarelli conferma il successo di Chi l’ha visto? con 1,8 milioni di telespettatori ed il 13,5% di share.

Ve lo sareste mai aspettato? A voi piaciuta la fiction con Santamaria?