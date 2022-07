Francesco Chiofalo quasi irriconoscibile: com’è cambiato dalla prima volta in tv, nella trasmissione di Canale 5 Temptation Island.

Di recente lo abbiamo visto a La Pupa e il Secchione Show, dove ha intrattenuto tutti con la sua simpatia e le sue battute pronte. Ma ricordate Francesco Chiofalo al suo esordio in tv?

Oggi il romano è un influencer da più di un milione di followers, famoso sul web e in televisione. Dove è arrivato per la prima volta nel 2017, come partecipante al docu-reality di Canale 5 dedicato alle coppie, Temptation Island. “Lenticchio” (era questo il soprannome con cui lo chiamava la sua ormai ex) ha partecipato al programma con Selvaggia Roma, anche lei oggi nota influencer ed ex concorrente del GF Vip. La loro storie è naufragata, ma entrambi hanno iniziato una brillante carriera, tra social e tv. Ricordate com’era Francesco qualche anno fa? Ecco come è cambiato nel corso del tempo.

Francesco Chiofalo, com’era a Temptation Island: quasi irriconoscibile in questo scatto

Quella formata da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma resterà per sempre una delle coppie più iconiche della storia di Temptation Island. Nonostante la loro relazione sia terminata dopo il programma, i telespettatori ricordano ancora oggi le liti furiose tra i due ex: il falò di confronto finale in compagnia di Filippo Bisciglia è stato uno dei più accesi!

E dall’esperienza nella trasmissione targata Maria De Filippi sono passati ben cinque anni per “Lenticchio”, che oggi è un influencer e personaggio televisivo molto amato dal pubblico. In coppia con la secchiona Annaclara Hellwig, il romano ha portato una ventata di allegria nell’ultima edizione de La Pupa e Il Secchione Show, condotta da Barbara D’Urso. Ma come è cambiato negli anni il simpaticissimo Chiofalo?

Rispetto alle sue prime apparizioni in tv, l’aspetto di Francesco è decisamente diverso. A partire dai tatuaggi, che sono di gran lunga aumentati nel corso degli anni. A Temptation Island, Chiofalo non aveva il collo completamente ricoperto di disegni. Aveva pero l’orecchino al naso, il septum, che ha però deciso di salutare. Non è tutto: come ammesso da lui stesso, Francesco si è sottoposto a diversi ‘ritocchini’ di chirurgia estetica. Ama sottolineare di non aver mai cambiato i connotati, ma di certo ha ritoccato il naso e si è sottoposto ad un trapianto di barba. Ecco com’era ‘Lenticchio’ ai tempi di Temptation Island:

Eh si, il cambiamento è decisamente notevole! Quel che è rimasto invariato, però, è lo splendido carattere di Francesco Chiofalo, che lo rende uno dei personaggi più amati del momento. Amato anche dalla sua splendida compagna, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Drusilla Gucci, alla quale è legato dal 2021: dopo una breve crisi nei mesi scorsi, ora tra i due è tornato il sereno.