Milly Carlucci, duro colpo per lei: anche il pubblico è senza parole

Duro colpo per Milly Carlucci: la notizia è appena arrivata e lascia anche tutto il pubblico senza parole, nessuno se lo sarebbe aspettato.

Tra i volti più amati della televisione italiana, c’è senza alcun dubbio lei: Milly Carlucci! Regina indiscussa di Rai Uno, la conduttrice ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissima, ma dal quel momento non è ne uscita più. Come dimenticare gli inizi della sua scalata al successo con Giochi senza frontiere – durante cui era giovanissima e bellissima – ma come non tenere a mente anche tutti gli altri programmi che ne sono seguiti. Recentemente, l’abbiamo vista al timone di Ballando con le stelle e Il cantante mascherato – due fiori all’occhiello della sua carriera – ma nella sua esperienza in tv ci sono tantissime altre trasmissioni che non possono assolutamente essere dimenticate. Anche una conduttrice di tale importanza, però, è ‘costretta’ a ricevere bruttissime notizie. È proprio questo quello che fa trapelare Bubino Blog. Un colpo durissimo da mandare giù, vi assicuriamo, e che lascia anche tutto il pubblico senza parole.

La notizia è trapelata qualche ora fa, ma in un vero e proprio batter baleno ha fatto il giro del web ed ha lasciato completamente senza parole tutto il pubblico. Duro colpo, quindi, per Milly Carlucci, che una notizia del genere non se le sarebbe mai aspettata ed immaginata!

Dopo l’indiscrezione clamorosa di qualche giorno fa che riguarda uno dei suoi programmi più seguiti, ne arriva un’altra che non fa piacere assolutamente a nessuno! Stiamo parlando di un ‘clamoroso addio’ che si potrebbe verificare nel corpo di ballo di Ballando con le stelle. La nuova edizione del famoso show del Sabato sera dovrebbe partire ad inizio Ottobre prossimo, ma da quanto si apprende da Bubino Blog sembrerebbe che dovrà fare a meno di uno dei suoi ballerini di punta.

Dopo l’addio di Raimondo Todaro, Milly Carlucci sembrerebbe che dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta del suo cast: Vito Coppola! Perché? Ballando con le stelle è un programma internazionale. Ed oltre alla versione nostrana, ne esistono tante altre. Ebbene. Secondo Bubino Blog, il ballerino campano avrebbe accettato la proposta della BBC di diventare uno dei volti di punta del suo ‘Strictly Come Dancing’.

Cosa accadrà ora con Arisa?

Oltre che per la sua bravura, Vito Coppola non è passato inosservato anche per la sua storia d’amore con Arisa. Cosa succederà ora con lei, dal momento che partirà? A quanto pare, sembrerebbe tra loro non ci sia nulla da fare. Nonostante il forte feeling, visibile agli occhi di tutti, i due hanno scelto di intraprendere due strade completamente diverse.

Vi dispiace non vedere più Vito nel cast?