Ballando con le stelle: la relazione è al capolinea, si sono lasciati!

I due ex volti di Ballando con le stelle si sono definitivamente lasciati: la loro relazione è giunta al capolinea, brutto colpo per i fan.

Dopo la spiacevolissima di queste ultime ore, ne arriva un’altra ancora più clamorosa: la relazione degli ex due volti di Ballando con le stelle è giunta al termine. Dopo diversi tira e molla, i due si sono lasciati definitivamente. A confessarlo, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua recentissima intervista a Mio.

Sin dalla loro prima esibizione sul palco di Ballando con le stelle, i due volti del programma hanno saputo catturare l’attenzione di tutti. Il feeling tra loro era visibile ad occhio nudo e, mano mano che si andava avanti con la gara, aumentava sempre di più. Terminata la loro esperienza nel programma di Milly Carlucci, poi, non si sono affatto persi di vista. E, spesso e volentieri, si sono lasciati andare ad interviste in cui parlavano chiaramente del loro rapporto. Un amore intenso e profondo, quello che i due hanno iniziato a vivere subito dopo Ballando con le stelle, ma che adesso sembrerebbe essere giunto sul punto di non ritorno. Per diverso tempo, infatti, i due non si sono fatti più vedere insieme. E soltanto poco fa, è arrivata la conferma: si sono lasciati!

Si sono lasciati: addio all’ex amatissima coppia di Ballando con le stelle

Manca ancora qualche mese alla nuova edizione di Ballando con le stelle, ma alcuni dei suoi protagonisti non smettono di far parlare di sé. È il caso di questi due ex amatissimi volti del programma finiti sulla bocca di tutti per via della loro relazione. Sia chiaro: i due non hanno mai confermato di stare insieme – anche se, spesso e volentieri, sono stati beccati insieme e talvolta in atteggiamenti che lasciavano poco spazi ai dubbi – ma hanno sempre fatto intendere di avere un rapporto speciale. Adesso, a distanza di tempo dal loro primo incontro, però, sembrerebbe che non ci sia più nulla da fare: si sono lasciati per sempre. Parliamo di Vito Coppola ed Arisa, vincitori della scorsa edizione del programma di Rai Uno. A confessare ogni cosa, è stato proprio il ballerino, che a Mio ha rivelato di avere mantenuto dei buoni rapporti con la cantante.

Non sappiamo cosa abbia scatenato la loro decisione di intraprendere due strade antitetiche tra loro, ma si può chiaramente comprendere che l’annuncio della loro rottura ha lasciato un po’ tutti di stucco. Vi piacevano come coppia?

Le brutte notizie non sono finite

Prima vi abbiamo parlato di un’ultima notizia piuttosto spiacevole, ricordate? Purtroppo, è proprio così! Oltre ad aver detto ‘addio’ ad Arisa, il giovane Vito Coppola ha salutato per sempre anche il cast di Ballando con le stelle. A distanza di un anno esatto dalla partenza di Raimondo Todaro per Amici, anche il giovanissimo ballerino napoletano è pronto ad una nuova avventura.

Vi sarebbe piaciuto vedere nuovamente Vito Coppola nel cast di Ballando con le Stelle?