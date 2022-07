Ballando con le stelle: arriva la triste notizia, finalmente tutta la verità

Ballando con le stelle, nelle ultime ore è arrivata una triste notizia per i fan: di cosa si tratta.

Tra i programmi più seguiti dobbiamo qui citare Ballando con le stelle, il format ballerino è condotto da anni da Milly Carlucci accompagnata da una giuria il cui ruolo è quello di dare un voto ai protagonisti. La scorsa edizione ha visto trionfare la coppia formata da Vito Coppola e Arisa che sulle note delle canzoni della cantante ha lasciato i telespettatori senza parole.

Adesso sono in corso i preparativi per la prossima edizione, al momento, a parte il nome di Iva Zanicchi, non è stato rivelato altro. In realtà c’è qualcuno che nelle ultime settimane si è proposto, parliamo di Jonathan Kashanian. In un’intervista l’ex vincitrice del Grande Fratello, oggi personaggio molto noto e amato, ha decisamente dato la sua disponibilità facendo appello alla conduttrice di Ballando: “Milly se mi chiami ti assicuro non te ne pentirai”. La candidatura sarà presa in considerazione?

Intanto che sono in fase di preparazione i casting per la nuova edizione, è arrivata una notizia che non farà piacere ai fan: vediamo di cosa si tratta.

Ballando con le stelle, arriva una triste notizia: ecco al verità

La nuova edizione di Ballando con le stelle comincerà con la stagione autunnale, il pubblico è già in fermento pronto ad immergersi in nuove esibizioni e soprattutto quello che tutti vogliono sapere, è chi saranno i protagonisti.

Vedremo nuovi personaggi del mondo dello spettacolo destreggiarsi in puntata dopo una settimana di duro lavoro. Naturalmente tutti i concorrenti saranno affiancati da maestre e maestri di ballo. Nelle ultime ore è arrivata una notizia proprio in riferimento a qualcuno del cast. Notizia che si allontana dalla sfera ballerina del programma ed entra più nel personale. Ricordate il ballerino Stefano Oradei? Bene, saprete che negli ultimi mesi aveva allacciato una relazione con la ballerina Greta Luna Saccone. Fin qui tutto è tranquillo ma i fan più attenti avranno notato che da qualche tempo non ci sono più interazioni insieme della coppia.

Ecco, ma cosa è accaduto? A quanto pare Stefano e Greta non sono più insieme. Il maestro di ballo lo ha confermato sui social, rispondendo ad una domanda degli utenti. Ha spiegato di non essere fidanzato, è attualmente single ed è molto concentrato sul lavoro. Stefano non ha dato ulteriori informazioni su cosa sia accaduto tra i due e che cosa abbia portato alla rottura con Luna.