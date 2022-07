Cos’è successo a Giorgia ed Antonio dopo Matrimonio a prima vista Italia? Salta fuori una verità choc

Giorgia ed Antonio hanno partecipato all’ottava stagione di Matrimonio a prima vista Italia, ma cos’è successo dopo? La verità choc.

Siete in attesa della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Anche noi non vediamo l’ora! Segnatevi la data: manca davvero pochissimo! In attesa, però, di scoprire chi sono quelle coppie che hanno scelto di mettersi in gioco e sposare una sconosciuto e uno sconosciuto, siete curiosi di sapere che fine hanno fatto le coppie della scorsa edizione.

Tra le tre coppie che hanno scelto di partecipare all’ottava edizione di Matrimonio a prima vista Italia, il pubblico del programma non può fare a meno di ricordare quella composta da Giorgia Rosati ed Antonio Quarta. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. I due giovanissimi, infatti, sono stati gli unici ad aver espresso la volontà di continuare il loro matrimonio nel corso della puntata finale dello show. Sono trascorsi alcuni mesi, ma cosa è successo oggi? Recentemente, vi abbiamo detto che la coppia stava parlando di separazione, anche se aveva tutte le buone intenzioni di riprovarci, ma che fine hanno fatto oggi? Salta fuori una verità choc.

Che fine hanno fatto Giorgia ed Antonio dopo Matrimonio a prima vista Italia?

Il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia si è talmente affezionato ai protagonisti della sua ottava stagione che non vede l’ora di scoprire cosa è accaduto a ciascuno di loro una volta spenti i riflettori. Tra le tre coppie che vi hanno preso parte, quella composta da Antonio e Giorgia hanno saputo catturare un interesse maggiore. Siete curiosi di sapere anche voi cos’è successo dopo il programma?

Che fine hanno fatto Giorgia ed Antonio dopo Matrimonio a prima vista Italia? È questa, senza alcun dubbio, la domanda che tutti gli ammiratori del programma di saranno affatto. Ebbene. Purtroppo, i due giovanissimi ragazzi hanno scelto di dirsi addio per sempre. Nonostante sembrava che avessero un feeling particolare, Giorgia ed Antonio hanno scelto di separarsi. A Vanity Fair, però, hanno raccontato una verità piuttosto choc. “Purtroppo, dopo un periodo in cui ci siamo frequentati fuori dalle telecamere, io e Giorgia ci siamo resi conto che funzionavamo meglio come amici che come coppia”, ha iniziato a raccontare Antonio, addossandosi la maggior parte delle colpe per questa separazione.

Nonostante la separazione – a quanto pare, causata anche dalla distanza – Antonio e Giorgia hanno rivelato di continuare ad essere amici. “Non passa giorno senza sentirla”, ha detto il giovane Quarta. Vi piacevano come coppia?

Quando l’amore non basta

Antonio e Giorgia, purtroppo, sono l’esempio lampante di quanto tantissime volte l’amore, o comunque un sentimento legato ad esso, non basta per superare le incomprensioni. Vi piacevano come coppia?