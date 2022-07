E’ Deniz in Daydreamer: in questo scatto l’attrice non è come l’abbiamo vista

Vi ricordate di Deniz in Daydreamer? Il dettaglio in questo scatto social non passa inosservato.

Daydreamer è una delle soap opere turche che hanno riscontrato un successo straordinario. Il pubblico si è affezionato alla bellissima e turbolenta storia d’amore tra Can e Sanem, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozdemir.

Nella prima parte della serie abbiamo assistito alla nascita di questo amore con non poche difficoltà, in particolare con l’entrata in gioco di molte persone che hanno cercato di far sì che i due restassero lontani. Nella seconda parte, al ritorno di Can dopo la sua partenza, quel rapporto che era già esploso ha trovato il modo di ricongiungersi. In questa seconda fase della soap abbiamo conosciuto nuovi personaggi, c’è stata la presenza del padre del protagonista, Aziz, della sua fidanzata, o anche di un personaggio molto simpatico, vi ricordate di Deniz? Era la psicologa e amica di Sanem.

Bene, ora che avete rispolverato un po’ le idee, concentriamo la nostra attenzione sull’attrice che l’ha portata in scena. A distanza di più di un anno qualcosa nel suo look è cambiato: come lo sappiamo? Abbiamo curiosato sul suo profilo instagram, ecco la foto che lo dimostra.

In Daydreamer ha interpretato Deniz, ecco com’è l’attrice fuori dai panni del suo personaggio

Deniz è un personaggio di Daydreamer che entra a far parte della seconda parte. Infatti, all’improvviso vediamo uno sbalzo temporale abbastanza forte, e gli stessi protagonisti entrano sulla scena diversi. La psicologa dai lunghi capelli dal colore arancio acceso con la sua simpatia ha conquistato il pubblico.

Se nella soap opera l’abbiamo vista così, com’è nella realtà l’attrice che l’ha interpretata? Abbiamo curiosato sul canale instagram e dall’ultimo scatto pubblicato è facile fare caso a qualche dettaglio che non è più lo stesso.

L’attrice che ha portato in scena Deniz si chiama Basak Gumulcinelioglu. Guardando questo scatto cosa notate? Sicuramente l’acconciatura dei capelli è differente dal personaggio interpretato e anche il colore, adesso Basak ha una tinta molto più scura, quasi sul rosso-arancio. E’ bellissima anche così! Daydaremer l’ha resa nota non solo in Italia ma in molti altri paesi dove è stata trasmessa.