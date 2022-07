Katia Follesa in questa foto aveva solo 18 anni: l’avreste riconosciuta così?

Katia Follesa in questa foto pubblicata sui social aveva solo 18 anni, come fa sapere: l’avreste riconosciuta così?

Katia Follesa anni fa è diventata nota con l’esordio del duo che formò insieme a Valeria Graci, Katia&Valeria. Un duo che per anni ci ha accompagnato e che ci ha fatto ridere e divertire, presenziando in moltissime trasmissione televisive e non solo.

Dopo 12 anni il gruppo si è sciolto e entrambe hanno cominciato a percorrere strade separate. Dal 2018 la vediamo insieme a Damiano Carrara al timone di Cake Star- pasticcerie in sfida, un programma in onda su Real time. Damiano e Katia sono soliti mostrarsi insieme anche sui social con video e foto delle puntate e trasmettono una grande allegria e tanta leggerezza, che non guasta.

Oggi la comica è amatissima e il riscontro da parte dei fan è evidente anche sui social dove è seguita da più di un milione di follower. Anche sulla sua biografia non manca la creatività e soprattutto il senso di ironia che da quando l’abbiamo conosciuta al suo debutto l’ha sempre accompagnata. Infatti sul suo canale riporta: “Sono alta 1 metro e 49 sopra il livello del mare”. Ma avete visto le sue foto? Anche in quelle non manca quel senso di leggerezza: è solare, divertente e sempre autoironica. Tra le varie immagini abbiamo posato lo sguardo su una vecchia foto in cui appare da giovanissima, quando aveva 18 anni: vediamo com’era.

Katia Follesa giovanissima, aveva solo 18 anni in questo scatto: la riconoscete così?

E’ decisamente attiva sui social ed è proprio sul web che pubblica scatti e foto piene di allegria e divertimento. Katia Follesa è molto autoironica e in molti dei suoi scatti possiamo ben vederlo. L’abbiamo conosciuta anni fa proprio così, quando esordì insieme a Valeria Graci, e non è mai cambiata.

Poi sappiamo che il gruppo si è sciolto e le strade prese sono state diverse. Anche se per esempio nell’ultimo anno le abbiamo ritrovate insieme, come a Michelle Impossibile, programma condotto da Michelle Hunziker. Katia sul suo canale instagram pubblica scatti non sempre da sola, anzi ci sono immagini in cui appare insieme alla sua famiglia. Tra le varie foto, facendo qualche sbalzo indietro, abbiamo notato una vecchia foto di quando lei era giovanissima ed era nel pieno dell’adolescenza.

Ecco la foto! Aveva solo 18 anni come lei fa sapere nella didascalia riportata a corredo: “18 anni! Promossa e promessa!”. Katia era una ragazzina, di lì a pochi anni sarebbe diventata famosissima e amatissima, chissà se già si immaginava il ricco futuro che ha avuto nel mondo dello spettacolo. Lo scatto dei suoi 18 anni è meraviglioso, era una ragazza molto dolce con uno smagliante sorriso e i grandi occhi azzurri, e oggi è una bellissima donna e professionista.