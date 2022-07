“Ho raggiunto un punto di rottura”: la star rimanda i concerti per problemi di salute

Drastica decisione per il celebre cantante: rimanderà i concerti per motivi di salute e lo annuncia con un post su Instagram.

Proprio in questo periodo di ripresa generale dopo le tante limitazioni causate dalla pandemia, l’amatissima star della musica è stata costretta a posticipare alcune date del suo tour e con un post su Instagram ha spiegato le motivazioni della sua scelta. Parole che hanno sorpreso molti, ma estremamente sincere che testimoniano il rapporto di lealtà con il suo pubblico.

Nel suo caso, infatti, la decisione non è stata determinata da un evento esterno, come nel caso di Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, che ha dovuto rimandare alcuni concerti del tour europeo in corso perché contagiato dal Covid. A spingerlo a prendersi una pausa è stato il suo bisogno di ‘staccare la spina’ da una situazione personale che da un po’ di tempo non riesce più a sostenere.

“Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale, prima di tutto”, scrive nel post. Diventato famoso nel 2013 con alcune cover di brani pubblicate sull’app Vine, il cantante ha continuato per anni la sua ascesa al successo senza mai fermarsi. Dischi e tour in giro per il mondo ottenendo grandi soddisfazioni ma sopportando anche uno stress non indifferente. Fino a quando si è reso conto di non poter più continuare così.

Rimanda i concerti e sui social confessa: “E’ sempre stato difficile”

Nato a Toronto, da padre portoghese e madre inglese, il giovane ed amatissimo cantante oggi quasi 24enne dal 27 giugno era impegnato nel suo tour mondiale. Lui è il bravissimo cantautore, musicista e modello Shawn Mendes, ex fidanzato di Camila Cabello con la quale ha vissuto una storia durata due anni e terminata a novembre del 2021. I due lanciarono insieme la celeberrima hit Senorita del 2019, avete presente? Il loro rapporto nacque dopo un’amicizia che durava dal 2014.

“Mi spezza il cuore dovervelo dire, ma sfortunatamente devo posticipare di tre settimane di show”, si legge nel post del cantautore. Poi spiega di essere sempre stato in tour fin dall’età di 15 anni e ora ammette, forse per la prima volta, che non è stato semplice trascorrere così tanto tempo in viaggio, lontano dagli affetti più cari. Insieme ai medici ha quindi deciso di prendersi una pausa necessaria per guarire soprattutto dalla pressione e dallo stress mentale: “Ho raggiunto un punto di rottura”, confessa ai follower. Tanti i messaggi di sostegno arrivati sotto il messaggio di Mendes, come è giusto che accada quando una persona si apre mostrando le sue fragilità più nascoste.

Pensate che Shawn abbia fatto bene a fermarsi per ritrovare le energie?