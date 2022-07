Ultimo, la foto con la mamma lascia senza parole: identici!

Sul profilo Instagram di Ultimo, giovane cantautore italiano tra i più apprezzati, spunta la foto con la sua mamma: che somiglianza!

Il suo brillante futuro nella musica è stato chiaro fin dall’adolescenza, quando a soli 8 anni inizia a studiare pianoforte e composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia della Capitale, dove Niccolò Moriconi alias Ultimo è nato e cresciuto. Appena quattordicenne il suo animo da poeta si mostra chiaramente con la scrittura dei primi testi e nel 2010 comincia a studiare alla Melody Music School.

Dopo vari singoli pubblicati, il giovane artista prova ad entrare sia ad Amici che ad X Factor, ma non supera i casting per nessuno dei due programmi. Qualche tempo dopo, visto il grande successo riscosso, su di lui Maria De Filippi farà una confessione inaspettata. Nel 2018, col brano Il ballo delle incertezze, Ultimo viene eletto vincitore tra i partecipanti delle Nuove Proposte di Sanremo e nel 2019 ottiene il secondo posto tra i Big della kermesse.

Nato a Roma il 27 gennaio del 1996, Niccolò è molto attivo sui social, dove condivide vari momenti dei suoi concerti e della sua vita privata. Sono tanti ad esempio gli scatti che lo immortalano insieme alla sua fidanzata Jacqueline Luna, figlia di una famosissima showgirl e di cui vi abbiamo parlato in un ostro precedente articolo. Sbirciando sul suo seguitissimo profilo Instagram, balza agli occhi anche una foto che lo ritrae con la mamma: non potrete credere alla somiglianza!

Ultimo, spunta la foto con la mamma: due gocce d’acqua, pazzesco

Sebbene abbia scelto ‘Ultimo’ come nome d’arte riferendosi al senso di inadeguatezza ed esclusione che lo ha accompagnato per molto tempo, a giudicare oggi il suo percorso di uomo ed artista, bisogna ammettere che questo pseudonimo ha poco a che fare con ciò che è stato in grado di conquistare.

Dotato di un animo profondo e sensibile, che traspare in maniera evidente nei testi delle sua canzoni, Ultimo è molto legato ai suoi affetti. Uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera finora è stato senza dubbio quello della vittoria a Sanremo quando sul palco ha detto: “Dedico questa vittoria a mio fratello che vincerà la sua battaglia sicuramente”.

Come dicevamo, anche tramite i suoi profili social Ultimo esprime i valori che lo accompagnano fin dalla nascita. Non può passare inosservata la foto pubblicata sul suo account Instagram in cui appare con sua madre. Quest’ultima lavora come impiegata all’Enel mentre suo marito è un ingegnere civile. Nell’immagine in cui si mostrano sorridenti ed abbracciati si nota subito l’impressionante somiglianza tra i due: stessi colori, identico sorriso, tratti del viso molto ma molto simili.

Incredibile, vero?