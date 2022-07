Cosa faceva Fedez prima di sfondare come cantante? Quasi nessuno lo sa

Intervistato da Vanity Fair Italia insieme a Tananai e Mara Sattei, Fedez ha rivelato cosa faceva prima del successo: non immaginereste mai!

Amato, discusso, contestato e osannato: fin dai suoi esordi sulla scena musicale, Federico Leonardo Lucia in arte Fedez non è mai passato inosservato già da prima della sua storia d’amore con la celebre influencer Chiara Ferragni. Nato a Milano il 15 ottobre 1989 e cresciuto a Buccinasco, ha frequentato in liceo artistico.

Al quarto anno si è poi ritirato dalla scuola per dedicarsi pienamente alla carriera artistica. Una carriera che oltre al rap comprende anche la lunga esperienza televisiva ad X Factor, dove è stato giudice dal 2014 al 2018 e dove tornerà nello stesso ruolo nel 2022.

Non solo: Fedez ha condotto anche le prime due stagioni di Lol – Chi ride è fuori e nel 2017 è apparso nella quarta stagione della fiction di Rai Uno Un passo dal cielo. Come raccontò a Grazia, il successo ottenuto nei primi anni gli ha permesso di pagare i debiti della sua famiglia sebbene abbia spiegato a L’intervista di Maurizio Costanzo di non aver mai ricercato la fama in sé.

Come si può facilmente immaginare, il patrimonio del cantante è molto consistente: stando a quanto rivelava Il Giornale in un articolo del 2018, nel 2017 i guadagni della sua società Zedef avrebbero raggiunto la cifra di circa 2,6 milioni di dollari. Insomma, Fedez è ad oggi uno dei personaggi più celebri in Italia, ma chi di voi sa cosa faceva prima?

Fedez rivela cosa faceva prima: retroscena impensabile

Nonostante i tanti traguardi raggiunti e l’amore di una famiglia meravigliosa che lo circonda, questo 2022 ha messo Fedez duramente alla prova. Lo scorso marzo, infatti, il 32enne ha dichiarato pubblicamente di essere malato e di doversi operare per un tumore al pancreas. Un momento terribile, che per fortuna, ha superato con l’aiuto dei medici e con la presenza costante di sua moglie Chiara e dei loro meravigliosi bambini Leone e Vittoria.

In compenso, questi mesi sono invece molto positivi per lui che pochi giorni fa si è esibito in un concerto a Milano con l’amico ritrovato J-Ax, evento i cui ricavi sarebbero andati in beneficenza. Inoltre, La Dolce Vita, nuovo singolo a cui ha lavorato con Tananai e Mara Sattei, è già disco di platino.

I tre artisti sono stati intervistati da Vanity Fair Italia e, durante un gioco mirato a verificare il grado di conoscenza che hanno l’uno dell’altro, è emerso un retroscena su Fedez davvero molto interessante. Ad un certo punto i suoi colleghi hanno dovuto rispondere alla domanda su quale sia stato il suo lavoro prima del successo. La Sattei ha risposto “tabaccaio” ed in effetti non si è discostata molto dalla verità. Fedez ha infatti rivelato di essere stato un barista presso un bar/tabacchi prima del debutto come cantante.

Voi lo sapevate?