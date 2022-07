Bellissima è dir poco, l’attrice lascia senza fiato e anche ne Il Segreto ha conquistato i telespettatori: guardando la foto la riconoscete?

Nella telenovela spagnola Il Segreto le vicende dei personaggi che attraversavano le strade di Puente Viejo ci hanno tenuto incollati davanti alla televisione per 8 anni con 12 stagioni una più avvincente dell’altra con sempre numerosi colpi di scena.

Nelle prime stagioni, a parte qualche uscita di scena che ci ha spiazzato, come quella di Pepa, abbiamo visto nella trama quasi sempre gli stessi personaggi. Nel corso degli anni c’è stato un grande stravolgimento, molti attori e attrici sono andati via ma parallelamente ci sono stati nuovi ingressi nel cast.

Nello scatto in alto è fotografata un’attrice il cui personaggio è stato amatissimo dal pubblico. Purtroppo però ad un certo punto lascia la telenovela e quindi abbandona Puente Viejo. Guardando la foto dobbiamo per forza dire che l’attrice è bellissima ma anche nella telenovela lo era, certo l’abbiamo vista con abiti diversi, un trucco meno colorito e un atteggiamento adatto all’ambientazione e al tempo della soap. Ma guardandola ancora meglio, l’avete per caso riconosciuta?

Ne Il segreto abbiamo amato tanto il personaggio interpretato dall’attrice: oggi la riconoscete?

Bella come il sole proprio come lo era ne Il Segreto, l’attrice ha fatto parte del cast della telenovela per circa 4 stagioni per poi lasciare spazio nella sua carriera a nuovi progetti lavorativi.

Il suo personaggio era uno dei protagonisti; la sua storia si è intrecciata con un altro protagonista e hanno portato in scena una storia d’amore che è apparsa fin da subito impossibile anche per le pretese di sua mamma che proprio non voleva questa relazione. Il lieto fine c’è stato ma non è poi stato proprio così lieto dato che l’amore a quanto pare non è bastato; l’uomo infatti la tradisce e in seguito abbiamo visto che le vicende in questa storia d’amore sono diventate sempre più ingarbugliate. Con il passare degli anni assistiamo alla sua partenza e ad un ritorno in cui appare con uno stile completamente diverso tanto da sorprendere la stessa Montenegro, sua madre. Ebbene, avete capito quale personaggio ha interpretato l’attrice in foto?

Alejandra Onieva ha portato in scena Soledad Castro, la figlia di Donna Francisca e sorella di Tristan, Pepa, Cristobal e Efren. Sono passati diversi anni dalla sua uscita di scena, nella telenovela era giovanissima. I dettagli diversi che notiamo sono per esempio il trucco che nella soap opera aveva leggerissimo, la pettinatura, ovviamente gli abiti ma quello che proprio non cambia è la sua bellezza, Alejandra era bella come il sole ne Il segreto e lo ancora più nella vita fuori dal set. A voi è piaciuto il suo personaggio?