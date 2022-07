Ilary Blasi, la decisione dopo la notizia della separazione: ha voluto fare questo

Drastica decisione per Ilary Blasi che, dopo la separazione da Francesco Totti, avrebbe fatto qualcosa che molti non si aspettavano.

L’annuncio che ha messo la parola fine alle voci iniziate a circolare lo scorso febbraio è arrivato nella serata di ieri, lunedì 11 luglio 2022: il matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è terminato. Dopo l’anticipazione di Dagospia, i diretti interessati hanno diffuso la notizia attraverso due comunicati all’ANSA.

A parte le motivazioni di una scelta che ha lasciato tutti di stucco, la domanda che ci si pone in queste ore è: come staranno reagendo i due ex coniugi a questo ‘tsunami’ che ha travolto le loro vite? Sì, perché qualunque sia stata la causa di questo allontanamento, entrambi hanno investito una parte importante della loro esistenza in questa unione che ha fatto sognare milioni di italiani.

Insieme da vent’anni, Francesco ed Ilary hanno rappresentato per tutti noi la coppia per eccellenza, l’amore puro e la famiglia ideale. Inevitabile il clamore mediatico che una notizia del genere scatena. Soprannominati “il re e la regina di Roma”, entrambi sono personaggi amatissimi dal pubblico che aveva sperato fino all’ultimo che quei rumors restassero tali.

Invece ieri tutti i dubbi sono stati fugati e la separazione è diventata un dato di fatto. Stando a quanto rivela Il Messaggero, ora Ilary avrebbe preso una clamorosa decisione che forse non molti si aspettavano.

Ilary Blasi, colpo di scena: è successo dopo l’annuncio della separazione

Secondo la nota testata, la conduttrice reduce dalla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi starebbe ricominciando la sua nuova vita nel modo forse più adatto a chi, come lei, è un personaggio conosciuto che si trova a dover affrontare una vicenda privata sotto l’occhio di milioni di persone.

Il Messaggero riferisce infatti che Ilary sarebbe partita per l’Africa, direzione Tanzania, per una vacanza con sua sorella Silvia e i suoi tre figli Cristian, Chanel ed Isabel. Un modo per ‘staccare la spina’ e tutelare il più possibile i ragazzi dalla pressione mediatica che in queste ore li vede protagonisti indiretti. Tra safari, tradizioni particolari, natura e animali esotici, la bionda ex letterina starebbe cercando di proteggere se stessa e la sua famiglia. Un viaggio che sarebbe stato progettato da tempo, in vista del momento in cui la verità sarebbe finalmente stata rivelata.

Nel frattempo, l’ex capitano della Roma avrà forse già lasciato la loro splendida e lussuosissima casa nella quale tante volte ci hanno fatto divertire condividendo sui social alcuni momenti particolari di vita quotidiana. Nei comunicati all’ANSA, entrambi hanno invitato tutti a rispettare la riservatezza della famiglia. Anche Totti ha sottolineato: “Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Cosa ne pensate di quanto accaduto ad una delle coppie più belle di sempre?