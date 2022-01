Silvia e Melory sono le sorelle di Ilary Blasi: sapete che lavoro fanno?

Oltre a quella con Francesco Totti, Ilary Blasi è molto legata anche alla famiglia d’origine: sapete che lavoro fanno le sue sorelle?

Fin dai suoi esordi in tv, Ilary Blasi ha conquistato il pubblico italiano: bellezza, spontaneità e ironia l’hanno resa una delle conduttrici più amate e tutti attendono di rivederla al timone de L’Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di essere una padrona di casa perfetta.

Da molti anni accanto a Francesco Totti, i due hanno costruito una famiglia bellissima dando alla luce ben tre figli. Attaccata ai valori dell’amore e della semplicità, la bionda conduttrice è molto legata anche alla sua famiglia d’origine. Papà Roberto e mamma Daniela sono genitori anche di Silvia (la primogenita) e Melory (la minore delle tre sorelle).

Nata nel 1980, Silvia si è sposata nel 2019 con Ivan, padre delle sue due figlie Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Nel suo libro Mi chiamo Francesco Totti, l’ex capitano della Roma racconta di essere riuscito a conoscere sua moglie proprio grazie a Silvia: “La vedo e dico: ‘Voglio sposarla’… L’aggancio che trovo si chiama Alessandro Nuccetelli e quando gli chiedo di Ilary mi presenta la sorella Silvia. Le devo molto perché per conoscere Ilary inizio a tormentarla e lei invece di mandarmi al diavolo mi asseconda. Le racconta che ha incontrato un calciatore famoso molto preso da lei e davanti al suo disinteresse insiste. ‘Almeno fattelo presentare’, le dice”.

Melory, la più piccola di casa Blasi, invece, ha 31 anni ed è sposata dal 2017 con Tiziano Panicci. Tra lei ed Ilary ci sono nove anni di differenza. Silvia e Melory sono entrambe lontane dal mondo dello spettacolo, vediamo che lavoro fanno!

Ilary Blasi, le sue sorelle non fanno parte della tv: ecco che lavoro fanno

Silvia Blasi ha scelto proprio la showgirl come testimone di nozze, a riprova che il loro legame è davvero molto intenso. Per quanto riguarda la maggiore delle sorelle Blasi, non è noto quale sia il suo lavoro.

Di Melory invece sappiamo che svolge la professione di ortottista e assistente di oftalmologia. Si è infatti laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ed ha conseguito la magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie presso l’Ateneo di Tor Vergata.

Le tre figlie di Daniela e Roberto hanno un rapporto davvero speciale e profondo, che si riflette anche nell’amore per i loro nipoti.

Che dire, mamma e papà Blasi possono essere davvero orgogliosi di queste tre meraviglie!