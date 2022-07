Damiano Carrara sposa la sua Chiara: avete visto la torta nuziale? Tutti l’hanno notato

Finalmente Damiano Carrara ha sposato la sua Chiara, ma avete visto la loro torta nuziale? C’è un dettaglio che tutti hanno notato.

Tutti attendevano con ansia il matrimonio di Damiano Carrara e la sua Chiara Maggenti e, finalmente, è arrivato. Lo scorso 9 Luglio a Lucca, nella città d’origine di entrambi, l’amatissimo volto di Real Time ha giurato amore eterno alla sua compagna.

Dopo aver rimandato più volte le loro nozze, Damiano e Chiara sono riusciti a lavorare uno dei loro sogni più grandi. Il primo è arrivato qualche mese fa, quando al centro di Lucca il famoso ed amato pasticcerie è riuscito ad aprire il suo primo atelier di dolci. A proposito, avete mai visto i suoi interni? È pazzesco! Il secondo sogno, invece, è stato realizzato qualche giorno fa. A distanza di poco più di un anno dalla romantica proposta di matrimonio, i due sono finalmente convolati a nozze. Il loro matrimonio è stato fantastico e il ricevimento – insieme ad alcuni volti noti dello spettacolo, come Katia Follesa e il suo compagno Angelo – hanno reso tutto più magico. Quello che, però, oggi ci chiediamo tutti è: com’era la torta nuziale? Un maestro dei dolci come lui, come avrà scelto di concludere la serata? Inutile dirvi che la torta, così come i dolci, è splendida, ma c’è un dettaglio che ha colpito non pochi di loro.

Avete visto la torta nuziale di Damiano e Chiara?

Conduttore amatissimo e giudice di Bake Off Italia, Damiano Carrara è uno dei pasticceri più famosi ed ambiti del nostro bel paese. Dapprima bartender in Irlanda ed, in seguito, pasticcere, il giovane Carrara apre il suo primo negozio di dolci nel 2008 in California insieme a suo fratello. Il successo, però, arriva solo qualche anno dopo, quando prende parte alla prima edizione di un talent Spring Baking Championship e riesce a classificarsi al secondo posto. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Volto di punta di Food Network, nel 2017 inizia la sua avventura su Real Time con Bake Off e continua ad essere ancora più amatissimo.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la carriera di Damiano Carrara è tutta dire! Per questo motivo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come fosse la torta nuziale nel giorno del suo matrimonio. Seppure sia il giovane pasticcerie che la sua compagna siano stati molto riservati a diffondere dettagli sulle loro nozze, i dolci finali del ricevimento non hanno potuto fare a meno di condividerli. C’è un dettaglio della torta, però, che non passa inosservato. Guardate anche voi?:

Splendida, vero? Come darvi torto! Però, oltre a notare la sua bellezza e maestosità della torta e del buffet dei dolci, c’è chi ha notato un dettaglio piuttosto particolare.

Avete letto proprio bene, si! In tanti hanno apprezzato la bellezza dei dolci, ma c’è chi non ha potuto fare a meno di notare la varietà dei colori. Ci avevate fatto caso anche voi?