La casa di Jasmine Carrisi: incredibile, dove vive la figlia di Al Bano

In tanti l’apprezzano, ma in pochi sanno com’è fatta la casa di Jasmine Carrisi: incredibile, avete visto dove vive la figlia di Al Bano?

Non l’avrebbe mai immaginato, ma Jasmine Carrisi è diventata amatissima! Figlia di Al Bano e della splendida Loredana Lecciso, la giovanissima ha intrapreso la stessa carriera artistica di suo padre ed ha conquistato tutti.

Promette grandi cose, il talento di Jasmine Carrisi. Debuttata sulla scena musicale con il suo primo singolo poco più di un anno fa, la giovanissima pugliese ha chiaramente dimostrato di avere la stoffa da cantante e di avere, soprattutto, tutte le potenzialità per sfondare nel mondo della musica. In attesa di questo momento, però, al bella Jasmine ama condividere ed essere attivissima sul suo canale social ufficiale. Stella indiscussa di Instagram, la Carrisi non perde occasione di poter mostrare a tutti la sua bellezza, condividendo delle immagini da urlo. A proposito, avete mai visto dove vive? Sul suo profilo, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è solita condividere scatti che la mostrano nella sua casa, ma voi l’avete mai vista? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che viva nella tenuta di suo padre in Puglia. Bando alle ciance, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Dove vive Jasmine Carrisi: la casa è pazzesca!

Dopo avervi descritto accuratamente la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles, che tra l’altro è stata messa in vendita con un prezzo da urlo, non possiamo fare a meno adesso di mostrarvi alcuni dettagli della casa di Jasmine Carrisi. Voi l’avete mai vista? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso viva nella tenuta di proprietà di suo padre. E che sia solita condividerne alcuni ‘dettagli’. Abbiamo spulciato con attenzione il suo canale Instagram, infatti, e siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti da sogno.

La tenuta di Al Bano Carrisi, com’è giusto che sia, si trova in Puglia ed è completamente circondata dal verde. Non solo vi sono vigneti – dove si produce un vino favoloso – olivi e molto altro ancora, ma anche tutto quello che serve per rendere il soggiorno dei suoi ospiti indimenticabile. A partire, quindi, da Spa e ristorante. Fino ad un’immensa piscina verde. Curiosi di vedere qualche immagini? Jasmine è solita condividerne alcune, guardate qui:

Si potrebbe pensare che Jasmine si trova nel soggiorno di casa. Si nota chiaramente uno spazio decisamente enorme, che presenta non solo una grande finestra, ma anche una grande poltrona con cuscini bianchi.

È proprio questa la Spa della tenuta di Al Bano Carrisi. Circondata da finestre che affacciano sul verde, questa zona relax offre un comfort davvero pazzesco.

Che ne pensate? Per noi è decisamente incredibile!