GF Vip, arriva un amatissimo sportivo nel cast? Spunta tutta la verità

Arriva un amatissimo sportivo nostrano nel cast del GF Vip? A distanza di ore dall’indiscrezione, arriva tutta la verità.

Non si fa altro che parlare di questo: il GF Vip! Mancano quasi due mesi all’inizio della settima edizione del reality di Canale 5, eppure sul web non smettono di rincorrersi voci sul presunto cast. Al timone, ovviamente, ci sarà sempre Alfonso Signorini. Sulle poltrone delle due opinioniste, invece, confermata Sonia Bruganelli, ma introdotta Orietta Berti al posto di Adriana Volpe.

Sono tantissimi i nomi che, in queste ultime settimane, vengono accostati alla settima edizione del GF Vip. Tra questi, però, vi sono anche quegli indizi che – sul suo canale social ufficiale – Alfonso Signorini semina, incuriosendo i suoi followers. Qualche ora fa, ad esempio, ha condiviso l’immagine di un anello con a corredo queste parole: “Per il quarto concorrente del GF Vip 7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. Parole che hanno immediatamente fatto sobbalzare il suo pubblico ed hanno fatto credere che nel cast del reality potesse esserci anche un amatissimo sportivo nostrano. È davvero così? A distanza di qualche ora dall’indiscrezione, è arrivata tutta la verità.

L’amato sportivo nel cast del GF Vip: la verità, cosa ha rivelato

Dopo la clamorosa indiscrezione che vi abbiamo raccontato qualche ora fa, ne arriva un’altra che ha lasciato di stucco tutti gli ammiratori del GF Vip. Come dicevamo, Alfonso Signorini ha condiviso sul suo canale social ufficiale un piccolo indizio sul quarto concorrente della prossima edizione del programma. Ha pubblicato, quindi, un’immagine di un anello, corredandolo da parole che facevano chiaramente comprendere che nel cast del GF Vip potesse esserci un amatissimo sportivo nostrano. In tantissimi, in effetti, l’hanno pensato e in diversi si sono immediatamente riversati sui social per dimostrato il loro assenso. Quello che, però, è successo qualche ora dopo il diffondersi della notizia, ha davvero del clamoroso. Non solo, infatti, il diretto interessato è intervenuto direttamente sull’indiscrezione, ma ha anche clamorosamente smentito il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Insomma, come si suol dire: ci ha messo la faccia! Parliamo di lui: Andrea Iannone!

Avete letto proprio bene, si! Appena condivisi gli indizi su Instagram, il popolo web ha pensato che Alfonso Signorini parlasse di Andrea Iannone. In realtà, non è affatto così. Il pilota della Moto Gp, infatti, è intervenuto sul suo canale ed ha smentito la notizia. “I miei impegni futuri sono rivolti alle aziende e al mio rientro alle corse”, ha scritto Andrea, deludendo tutti coloro che lo volevano come concorrente del reality.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: a chi appartiene quell’anello? In tantissimi l’hanno associato a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, o a Ferruccio. In ogni caso, non ci resta che attendere ulteriori informazioni.