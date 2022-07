Che fine ha fatto Margaret dopo Vite al Limite? Spiacevolissima notizia

Margaret è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi dopo? Spiacevolissima notizia.

Dimenticare la sua storia è davvero difficile. Raccontato nel corso della decima stagione di Vite al Limite, il percorso di Margaret nella clinica di Houston si è rivelato sin da subito impressionante. E, in effetti, è stato proprio così.

Come ricorderete, Margaret si è fatta conoscere dal dottor Nowzaradan per i suoi 340 kg e una gravissima infezione alla gamba. Intenzionata a riprendere in mano la sua vita, la giovanissima Johnson è riuscita a dimagrire in prima battuto ben 30 kg, facendo credere al dottor Nowzaradan di essere in grado a battere ogni tipo di record. In realtà, però, non è stato affatto così. Ritornata a casa ed allontanatasi dal controllo serrato degli infermieri e medici, Margaret ha iniziato a mangiare nuovamente di tutto, ingrassando. Un atteggiamento piuttosto ostile, quindi, che ha spinto il medico chirurgo iraniano ad infuriarsi più volte sia con lei che con sua mamma. Grazie alle sue sfuriate, però, il dottor Now ha iniziato ad ottenere dei primi risultati, consentendole addirittura l’intervento. Che fine ha fatto oggi? Siamo appena venuti a conoscenza di una spiacevolissima notizia. Siamo certi che non farà piacere a nessuno: ecco cosa abbiamo appena scoperto.

Margaret di Vite al Limite, che fine ha fatto oggi? Brutta scoperta

Anche Margaret, così come Angela Gutierrez, non ha assunto un atteggiamento corretto nei confronti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, la Johnson non solo non rispettava la dieta che le è stata imposta dal medico chirurgo, ma rifiutava categoricamente sia la fisioterapia che la psicoterapia. Oggi, però, la bella Gutierrez ha raggiunto una forma fisica da urlo, ma Margaret?

Dopo aver raggiunto solo insuccessi, Margaret è riuscita a dimagrire e ad ottenere il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. In tantissimi, però, si chiedono che fine abbia fatto oggi. Dopo un mese dall’intervento, ha dichiarato di esserle completamente passata la smania del cibo. “Ancora non riesco a credere che sono arrivata fin qui”, ha detto. Ad oggi, è cambiato qualcosa? Purtroppo, abbiamo appena scoperto una notizia che non farà piacere a molti.

Oltre al piccolo traguardo raggiunto culminato nell’intervento di chirurgia bariatrica, infatti, non ci è dato sapere come Margaret sia diventata oggi. Stando a quanto si apprende da TV Show Case, però, sembrerebbe che il dimagrimento della Johnson abbia subito qualche piccola battuta d’arresto. Ci auguriamo, però, che sia riuscita a capire quanto dimagrire fosse importante soprattutto per la sua salute.

Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più su di lei? Speriamo che ci sarà un episodio di Vite al Limite e poi proprio su di lei.