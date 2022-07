Dall’Isola dei famosi al nuovo lavoro: cambia tutto, la notizia appena arrivata

Dall’Isola dei famosi al nuovo lavoro, un grande cambiamento: la notizia è arrivata nelle ultime ore e farà molto piacere ai migliaia di fan.

Spesso entrare a far parte di un reality porta, una volta che l’esperienza si è conclusa, a cambiamenti importanti. Lo abbiamo visto in questi anni, dove qualche protagonista ha deciso di cambiare vita e avviare nuovi progetti lontani dal mondo dello spettacolo, qualcuno invece ha visto l’apertura di nuove porte.

Entrare a far parte di un programma nonostante si possegga già una certa fama e importanza, è comunque formativo dato che non solo può cambiare la persona stessa ma offre nuove opportunità. Sicuramente dà modo anche al pubblico di conoscere meglio un personaggio amato di cui si sanno soltanto alcuni aspetti, per lo più professionali.

Il Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi sono sicuramente due grandi reality mediaset. Abbiamo avuto modo di vedere in azione tanti attori, attrici, cantanti, grandi artisti attivi in tutti i campi. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che farà piacere a coloro che si sono affezionati ad alcuni concorrenti che, in questo caso, hanno fatto parte de L’Isola. A quanto pare potrebbero esserci grandi progetti in ballo, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Isola dei famosi, accade qualcosa di inaspettato: nuovo lavoro, la notizia è appena arrivata

A L’Isola dei famosi abbiamo conosciuto tanti concorrenti, importanti personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno accompagnato per alcuni mesi. Noi da casa abbiamo seguito la loro avventura e loro l’hanno vissuta sulla pelle. In tutte le edizioni le difficoltà non sono mancate e qualcuno ha saputo affrontare molto bene tutto quello che accadeva.

A quanto pare c’è una grande novità per due protagoniste proprio del reality, una sorta di nuovo lavoro dato che negli anni precedenti si sono dedicate ad altro. Ma di chi stiamo parlando e che cosa sta succedendo? Ebbene, la notizia che stiamo per darvi riguarda Giulia e Silvia Provvedi. Le abbiamo viste nel 2015 in Honduras e il loro è stato un arduo percorso. Sicuramente non dimenticherete la forza e la determinazione che hanno dimostrato di avere, due grandi leader che hanno dato il massimo.

Ecco, proprio Giulia e Silvia negli ultimi tempi sembrerebbe si siano avvicinate ad un ambito nuovo. La pagina social The Pipol Tv insinua la novità: “Silvia e Giulia Provvedi debutteranno al cinema?”, la domanda con tanto di foto ha acceso la curiosità dei fan. Sembrerebbe che siano state scelte per recitare in una pellicola molto importante, in una parte impegnativa che potrebbe cambiare il loro futuro, così come riportato. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sicuramente questo nuovo progetto delle ex naufraghe è qualcosa di inaspettato ma soprattutto è una grossa e bella novità!