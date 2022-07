E’ Lex Luthor in Smallville: dimenticate l’attore così, eccolo oggi

L’attore ha interpretato Lex Luthor in Smallville, sicuramente uno dei personaggi più amati: avete visto com’è oggi a distanza di più di 10 anni?

Una delle serie televisive che ci ha appassionato fin dall’esordio è Smallville, prodotta negli Stati Uniti. Abbiamo seguito con particolare attenzione le vicende del protagonista Clark (Tom Welling) intrecciate a quelle di tutti gli altri personaggi. Era solo un bambino quando arriva nella cittadina in una catastrofica pioggia di meteoriti e viene trovato da Jonathan e Martha Kent che decidono di adottarlo.

Con il tempo si scopre che il giovane ha delle caratteristiche fisiche soprannaturali, un segreto che tutta la famiglia mantiene ben nascosto anche se ad un certo punto qualcuno inizia a sospettare e qualcuno lo scopre. Per esempio tra coloro che cominciano ad avere i primi dubbi c’è Lex Luthor, figlio del multimiliardario Lionel. L’incontro tra Clark e Lex avviene in una situazione di pericolo per il secondo, infatti viene salvato dal protagonista in seguito ad un incidente stradale. Lex comincia ad interessarsi al giovane suo salvatore sospettando della sua vera natura ma nonostante i dubbi stringe con lui una buona amicizia.

Purtroppo la sua ossessione per Clark crescerà così tanto da portare a rapporti molto contrastanti. Chi ha seguito la serie avrà amato in modo diverso tutti i personaggi anche quelli con una natura più cattiva, e il merito si deve agli attori che sono riusciti a fare delle interpretazioni impeccabili. Dall’ultima volta che abbiamo visto Lex in Smallville sono passati più di 10 anni, avete per caso visto com’è oggi l’attore?

E’ Lex Luthor in Smallville, ecco com’è dopo più di 10 anni l’attore

In Smallville Lex Luthhor è un personaggio fondamentale. Con Clark stringe all’inizio, in particolare dopo essere stato salvato in un incidente e nonostante i sospetti sempre più forti, una buona amicizia. Ma l’ossessione per il giovane porta a numerosi contrasti che crescono fino a quando Lex si trova davanti la sua natura più oscura e deve affrontarla.

Abbiamo seguito questo personaggio fino alla settima stagione, questa infatti è la stagione in cui lascia il cast dopo aver confessato a Clark di aver scoperto il suo segreto. Farà ritorno in seguito ma la sua presenza sarà effimera. Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto, ci chiediamo, avete visto com’è oggi l’attore che lo ha interpretato?

Beh sicuramente Michael Rosenbaum è molto diverso da come lo abbiamo seguito nella serie. Oggi è cambiato, ha una barba folta, porta gli occhiali e gli anni sono passati anche per lui. Attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore statunitense, oggi Rosenbaum è particolarmente noto per aver interpretato Lex in Smallville ma la sua carriera è ricchissima, con interpretazioni al cinema e in tv.