Cambia tutto dopo Vite al Limite, clamoroso! Guardate com’è oggi Dolly: sorprendente

Com’è diventata oggi Dolly dopo Vite al Limite? Dopo il programma è cambiato tutto: vederla vi lascerà davvero senza parole.

Insieme a Bianca – ad oggi anche lei irriconoscibile – e Margaret – di cui vi abbiamo raccontato un retroscena choc – la storia di Dolly è stata tra quelle che ha subito dimostrato di avere tutte le carte in regola per lasciare a bocca aperta tutti i suoi spettatori. In effetti, è stato proprio così. Scopriamo insieme cos’è successo.

L’ossessione di Dolly per il cibo – stando a quanto si apprende dal suo racconto dinanzi alle telecamere di Vite al Limite – è iniziata da piccolissima. A causa della separazione dei suoi genitori e alcuni problemi di tossicodipendenza di suo padre, la giovane ha trovato nel cibo il suo migliore amico. Avendo l’abitudine di mangiare, però, la conseguenza è stata solo una: l’obesità! Sin da piccola, infatti, Dolly ha avuto problemi di peso, venendo beffeggiata e bullizzata dai suoi compagni di scuola. Pensate, all’epoca della sua partecipazione al programma di Real Time, la donna aveva poco meno di 30 anni, ma ben 270 kg da portarsi indietro. Com’è diventata oggi, però?

Dolly dopo Vite al Limite, com’è diventata? Davvero sorprendente

Il percorso di Dolly nella clinica di Houston è stato piuttosto altalenante. Seppure intenzionata a ritornare in forma, la giovane donna non è riuscita affatto a registrare subito degli ottimi risultati. Anzi, per tutti e 12 mesi del programma, la giovane donna tutto ha pensato fuorché dimagrire. È proprio per questo motivo che, poco prima che terminasse il suo percorso, il dottor Nowzaradan non le ha concesso il lasciapassare per l’intervento, ma le ha promesso di continuare a seguirla per un altro anno. Cos’è successo, però, nel frattempo?

Se siete curiosi di sapere com’è diventata Dolly dopo Vite al Limite, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Siamo riusciti a rintracciare la giovanissima Martinez su Instagram ed abbiamo constatato il suo incredibile dimagrimento. Non sappiamo quanti chili abbia perso, ma delle differenze notevoli rispetto ai tempi di Vite al Limite ci sono. Guardate un po’ qui:

Un cambiamento davvero sorprendente, non credete? Ci auguriamo di sapere qualche cosa in più sul suo conto molto presto.

In che cosa consiste la dieta?

Siamo certi che in molti se lo chiedono: in che cosa consiste la dieta del dottor Nowzaradan? Le trasformazioni di cui è stato l’artefice sono davvero impressionante, ma come fa? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, il regime alimentare imposto dal medico chirurgo iraniano è piuttosto severo, ma per nulla impossibile. Inutile dirvi, quindi, che si devono evitare cibi calorici e bibite gassate, ma bisogna fare consumo di verdura, frutta e molto altro ancora. Voi ci riuscireste?