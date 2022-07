Forse non tutti hanno mai visto la figlia di Vittorio Sgarbi: è bellissima!

In tantissimi amano Vittorio Sgarbi, ma davvero in pochi hanno mai visto sua figlia Evelina: spuntano degli scatti social, è splendida.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Vittorio Sgarbi. Tra i volti più amati della televisione nostrana, il critico d’arte vanta di un successo davvero impressionante. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti hanno mai visto sua figlia Evelina. È giovanissima e, da come abbiamo potuto constatare da questi scatti condivisi sui social, è davvero splendida!

Ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma spulciando il suo canale Instagram non abbiamo potuto fare a meno di rintracciare alcuni scatti di sua figlia Evelina. “Tra provocazione e malinconia”, ha scritto il critico d’arte a corredo di una serie di scatti che rendono chiara e visibile la bellezza della giovanissima ragazza. Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di lei, ma guardando i suoi scatti non abbiamo potuto fare a meno di constatare coi nostri occhi il suo fascino. Anche voi adesso siete curiosi di vederla? Ci pensiamo noi a mostrarvi tutto nel dettaglio!

Chi è Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi

‘I figli..so pezzi e core’: è proprio citando questa famosissima canzone napoletana che ci viene in mente di continuare questo nostro articolo sulla figlia del famoso personaggio tv ed amatissimo critico d’arte. Recentemente, vi abbiamo mostrato la giovanissima figlia di Flavio Briatore e vi abbiamo descritto la sua bellezza, ma della splendida Evelina Sgarbi cosa sappiamo?

Abbiamo dato uno sguardo approfondito al profilo Instagram di Vittorio Sgarbi – sul quale è attivissimo – ed oltre allo scatto da giovanissimo di cui vi abbiamo già parlato, non abbiamo potuto fare a meno di notare queste incantevoli foto di sua figlia Evelina. Nata agli inizi degli anni 2000, anche se non ci è dato sapere chi sia sua mamma né tantomeno la sua data di nascita, la giovanissima ragazza sembrerebbe avere molte cose in comune con suo padre. Il buon Sgarbi, infatti, ha raccontato che anche la giovane è un’appassionata di arte e che ha scelto proprio questo come suo indirizzo di studi.

“Evelina, è molto sveglia, molto furba, ma un po’ irritante perché ha un temperamento simile al mio”, ha spiegato Vittorio Sgarbi a Il corriere della sera. A proposito, voi l’avete mai vista? Guardate questi scatti:

Che dire, la bellezza di Evelina è davvero indescrivibile. Siete d’accordo?

Quanti figli ha?

Vi starete chiedendo quanti figli ha Vittorio Sgarbi? Forse non tutti lo sanno, ma l’amato volto tv ha ben tre figli. Oltre ad Evelina, vi sono Alba, che ha origini albanesi ed è nata dalla relazione del critico d’arte con una cantante lirica albanese, e Carlo Brenner, nato dalla sua storia d’amore con Patrizia Brenner.