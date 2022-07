Valentina Pace “Ballerina di Siviglia” nella trasmissione Macao: com’era a quei tempi

Oggi attrice amatissima, Valentina Pace esordì in tv come Ballerina di Siviglia a Macao, programma Rai di fine anni ’90: ricordate com’era?

I suoi lineamenti da bambola incantano ancora oggi, dopo ben 25 anni da quando la vedevamo giovanissima in un programma Rai rimasto nei ricordi di tutti noi. Ancor prima, Valentina Pace aveva partecipato al concorso di Miss Italia dove vinse la fascia di Miss Cinema, ma fu grazie al debutto a Macao che il pubblico ne fu conquistato definitivamente.

Per chi non lo sapesse o facesse fatica a rammentare di che tipo di show si sia trattato, iniziamo subito col dire che Macao andò in onda su Rai Due per due sole stagioni, dal 1997 al 1998. Tanto bastò però per diventare un fenomeno. Condotto da Alba Parietti, era ideato e scritto da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.

Davanti ad un pubblico di 150 ragazzi che cantavano simpatiche canzoncine create dal regista, si esibivano dei giovani attori comici tra cui due giovanissime Lucia Ocone e Sabrina Impacciatore, all’epoca reduci dall’esperienza a Non è la Rai. Tra i comici esordienti della trasmissione, c’erano poi anche altri nomi diventati vere ‘colonne’ della comicità, come Biagio Izzo e Sergio Friscia.

Ogni volta che nel corso della puntata partiva una delle famose canzoncine, la telecamera inquadrava un personaggio in particolare, posto su una pedana girevole. Tra questi, la più famosa è stata senza dubbio la Ballerina di Siviglia, impersonata da Valentina Pace. Ma voi ricordate l’attrice a quei tempi?

Valentina Pace a Macao: era la bellissima “Ballerina di Siviglia”

Sposatasi in questi giorni con il compagno Stefano Moruzzi, la bella 45enne romana aveva solo 20 anni quando approdò nello show condotto dalla Parietti. Fin dal primo momento, per i telespettatori fu impossibile non notare il suo viso perfetto e dai lineamenti decisamente eleganti.

Oggi Valentina Pace è un’attrice famosa ed ha lavorato in film e fiction di grande successo come Carabinieri, La figlia di Elisa – ritorno a Rivombrosa e, soprattutto, Un posto al sole. Nella celebre soap napoletana ha interpretato per molto tempo il ruolo di Elena Giordano.

La sua carriera quindi è proseguita a gonfie vele dopo il periodo nello show di Boncompagni, ma voi avete presente com’era allora? Qui la vediamo proprio durante uno degli stacchetti musicali di cui vi abbiamo parlato. Capelli raccolti in uno chignon con una rosa rossa e scialle sulle spalle come una vera ballerina spagnola: era davvero perfetta in quel ruolo, non trovate?

Denti bianchissimi e occhi luminosi, a distanza di oltre due decenni la Pace non è cambiata affatto. A proposito, siete andati a vedere le foto del suo matrimonio su Instagram? Vestita da sposa era veramente uno spettacolo!