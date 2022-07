Dramma impensabile a La dottoressa Pimple Popper, Terry sconvolge tutti: immagini clamorose

Il dramma impensabile di Terry a La dottoressa Pimple Popper sconvolge tutti: immagini clamorose, mai visto nulla di simile prima d’ora.

La storia di Terry è una di quelle storie che – nel corso delle diverse edizioni de La dottoressa Pimple Popper – ha più lasciato a bocca aperta. L’uomo, infatti, ha sentito la necessità di chiedere aiuto a qualcuno di esperto dopo che – a distanza di 7 anni dalla comparsa della sua malattia – si è reso conto di non poter più andare avanti in quel modo.

Da come mostrato dall’immagine riproposta in alto, si vedono chiaramente le condizioni con cui Terry era costretto a vivere. Circa 7 anni prima del suo primo consulto con la dermatologa Sandra Lee, il paziente ha visto crescere esponenzialmente il suo naso fino a raggiungere delle dimensioni attuali piuttosto incredibili. “Il lato destro è più grande di quello sinistro”, ha raccontato alle telecamere del programma. Si tratta del cosiddetto rinofima, la stessa condizione di cui soffrivano Tony e David. Solo che, come ribadito dalla dottoressa appena vista la situazione del suo paziente, quella di Terry era una condizione decisamente più pericolosa. Il rinofima di quest’ultimo, infatti, era parecchio grosso. Ed oltre a rendergli impossibile la respirazione notturna, era piuttosto pericoloso da operare. Ci sarà riuscita la dottoressa nel suo intento? Scopriamolo!

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Terry: immagini clamorose, cos’è successo

Così come altri diversi pazienti de La dottoressa Pimple Popper, anche Terry ha raccontato di essersi recato da altri specialisti prima ancora di chiedere un consulto a lei. In particolare, ha rivelato di essersi rivolto da un medico, che – dopo aver visto la condizione del suo naso – gli ha prescritto una crema da spalmare. Si può chiaramente comprendere, quindi, che la cura è stata del tutto fallimentare e Terry non è riuscito a risolvere nulla. Da qui, quindi, ne è conseguita la sua richiesta d’aiuto alla famosa Sandra Lee. Guardate un po’ più da vicino in quale stato si trovava il naso del suo paziente:

Delle immagini davvero terrificanti, non credete? Il rinofima cresciuto sul naso di Terry era decisamente enorme tanto da rendergli impossibile la respirazione e un’ottima condotta di vita. Appena viste le sue condizioni, però, la dottoressa non ha potuto fare a meno di essere chiara col suo paziente e dirgli che una forma così grave di rosacea non era affatto semplicissima da curare. I vasi sanguigni che si trovavano al di sotto erano diversi e c’era seriamente il rischio di procurare un’emorragia.

Fortunatamente, nulla di quanto predetto dalla dottoressa si è dimostrato la realtà dei fatti. Certo, l’operazione è stata più lunga del previsto e non è riuscita a rimuovere completamente il rinofima, ma i primi risultati ottenuti sono stati davvero stupefacenti.

Seppure dispiaciuto per non aver tolto completamente il rinofima, Terry si è detto ugualmente soddisfatto del suo ‘nuovo’ naso.