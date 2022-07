Mahmood quasi irriconoscibile: così non l’abbiamo mai visto, i fan non ci credono

Nuovo look per Mahmood che stavolta ha lasciato i fan davvero di stucco: ecco come è apparso nelle sue ultime Ig stories, pazzesco!

Il suo fascino ha sempre conquistato tutti, ma Mahmood è sempre pronto a stupire e a fare strage di cuori, oltre che con le sue apprezzatissime canzoni, anche con i suoi look super glamour. Non è un mistero, infatti, che sia anche un’icona di stile capace di lanciare tendenze in fatto di moda.

Stavolta però è stato un altro dettaglio a colpire i fan del cantante plurivincitore al Festival di Sanremo. Ora che tra un concerto e l’altro del suo tour si sta godendo le meritate vacanze dopo mesi di lavoro intenso che lo hanno visto protagonista assoluto, il bell’Alessandro sta regalando spesso ai suoi seguaci diversi scatti e video che lo immortalano nei momenti di relax.

Allo sguardo attento dei fan non è certo sfuggita la novità che ha sfoggiato in questi giorni e che lo rende abbastanza differente da come eravamo abituati a vederlo. Si tratta di un particolare comparso sul suo viso e che molto probabilmente lascerà sbalorditi anche voi. Vi assicuriamo che vi farà uno strano effetto vederlo così!

Mahmood, cambio look totalmente inaspettato: fan di stucco

Sempre molto seguito sui social, Mahmood ha dimostrato in pochi anni di avere un carisma fuori dal comune ed ogni suo passo è accompagnato dall’affetto e dal sostegno di tantissimi fan. Un successo arrivato certamente non senza sacrifici da parte sua e di sua madre, donna importantissima per la sua crescita umana e professionale. “Devo tutto a mamma. All’inizio, mi accompagnava lei dal maestro di canto, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandomi a Baggio. Ogni giorno, un viaggio”, raccontò tempo fa a Vanity Fair.

Proprio sui social, qualche settimana fa avevamo visto l’artista 29enne scherzare col proprio barbiere facendosi un selfie con baffi e pizzetto prima di affidarsi alle mani esperte dell’uomo. Lo scatto aveva scatenato una pioggia di like e complimenti, ma sembrava solo una breve parentesi. In effetti, se Mahmood si è sempre divertito a sperimentare nuovi look in fatto di capelli e abiti, per quanto riguarda la barba ha preferito sempre non averla o al massimo lasciarla crescere pochissimo.

Ebbene, pare proprio che i baffetti scuri non siano stati una breve parentesi, ma siano diventati il suo look attuale! Tra le sue Instagram stories di questi ultimi giorni, dove è apparso al mare, possiamo ammirare il notevole cambiamento.

Qui lo vediamo in costume su una meravigliosa terrazza dalla vista mozzafiato, ma a voi cosa ve ne pare di quei baffetti? Diciamoci la verità: Mahmood sta benissimo in tutti i modi, no?