Daniele Bossari, sua figlia lo mostra sui social: l’oggetto che costa 9000 euro

Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ha mostrato un iconico oggetto in un post sui social: lo conoscete già?

Daniele Bossari e Filippa Lagerback formano una delle coppie più affiatate della tv. Il loro amore li tiene uniti dal lontano 2001, quando entrambi erano agli inizi della loro carriera. Un legame fortissimo che li ha aiutati a superare momenti difficili e che ha dato il suo frutto più bello con la nascita della loro unica figlia, Stella.

Nata il 24 luglio del 2003 a Città di Castello, Stella compirà a breve 19 anni ed è una splendida ragazza che ha ereditato la bellezza di entrambi i genitori. Grande appassionata di moda e bellezza, ha seguito le orme della mamma e oltre ad aver studiato all’European School, oggi è già una donna indipendente grazie al suo lavoro di modella.

Molto attiva sui social, ha già lasciato la casa di mamma e papà per trasferirsi a Milano dove convive col suo fidanzato Riccardo. Proprio sul suo account Instagram, dove è molto seguita, qualche giorno fa ha pubblicato un video in cui appare la sua immagine riflessa in uno specchio mentre indossa abiti di vari brand. Ai follower non è certo sfuggito un particolare ben preciso: avete capito a cosa ci riferiamo?

La figlia di Daniele Bossari lascia tutti a bocca aperta: lo avete notato anche voi?

Lo specchio davanti al quale vediamo la splendida 19enne cambiare tutti quegli outfit non è affatto un accessorio qualunque. Costa ben 9000 euro e anche altri volti famosi hanno voluto immortalarsi accanto a questo pezzo di design dallo stile unico.

Si tratta del famoso specchio Ultrafragola ideato da Ettore Sottsass nel 1970. Caratterizzato dall’iconica cornice ondulata che ricorda la chioma di una donna, ha sempre attirato l’attenzione di tante star, come ad esempio Bella Hadid, che si sono mostrate sui social con questo pezzo da collezione. Certamente il suo costo non è alla portata di tutti: la cifra infatti varia tra gli 8.500 e i 9.500 euro. Alcuni modelli più antiquati, però, arrivano addirittura a 15000 euro!

A quanto pare, neanche Stella Bossari ha resistito alla nota opera d’arte e ha voluto dare un tocco di stile alla sua nuova casa. La scelta di trasferirsi nel capoluogo lombardo è stata appoggiata in pieno da sua madre, che circa un anno fa pubblicò un post su Instagram in cui incoraggiava e sosteneva la ragazza ricordando che anche lei arrivò in Italia a soli 18 anni dal suo Paese natale, la Svezia.

Dalle immagini condivise via social da Stella Bossari, è difficile non farsi catturare dalla sua bellezza, ma bisogna ammettere che anche lo specchio Ultrafragola è davvero irresistibile! Voi ne avevate già sentito parlare?