Sempre le stesse per tutti da anni: avete notato quel clamoroso dettaglio in Beautiful? Il retroscena che non tutti conoscono sull’amata soap opera.

Quanto amiamo Beautiful? La soap opera americana, che in Italia è trasmessa su Canale 5, fa compagnia al pubblico da ben 35 anni: era marzo del 1987 quando è andato in onda il primo episodio in assoluto.

35 anni di amori, intrighi, tradimenti ed emozioni: la soap è una delle più seguite al mondo. E, a proposito di anni, c’è un curioso dettaglio che riguarda proprio la serie tv che narra le vicende della famiglia Forrester. Qualcosa che non è mai cambiato, nel corso degli anni… e che viene utilizzato per le scene di diversi personaggi. Avete capito di cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto!

Beautiful, il clamoroso dettaglio che non tutti hanno notato: riguarda le location

C’è chi segue Beautiful dalla prima puntata, che in Italia è arrivata nel 1990, e chi invece si è appassionato alla storia più recentemente. Quel che è certo è che la soap tiene incollati alla televisioni milioni di telespettatori in ben centro Paesi diversi nel mondo. Un successo straordinario per la soap, che narra le avventure di Eric, Ridge, Brooke & company. E c’è una curiosità che riguarda proprio le location della serie tv.

Come riportato da TV Soap, c’è un dettaglio davvero interessante legato al set della soap: avete notato che, molto spesso, le location sono identiche? Ad esempio, per inscenare i numerosi uffici della Forrester Creations, si utilizza sempre lo stesso ufficio. Stesso discorso per le camere da letto: quella in cui di recente abbiamo visto amoreggiare Carter e Quinn, è una stanza in cui, in passato, abbiamo visto già Eric, Ridge, ecc ecc. Sempre Tv Soap, però, annuncia che ben presto vedremo una nuova location nella soap. Non sappiamo ancora nel dettaglio di quale ambiente si tratti, ma sarà sicuramente un’interessante novità!

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli e le novità in arrivo in quel di Los Angeles. E voi, state seguendo le nuove puntate?

Beautiful Anticipazioni: Liam nei guai, e Quinn e Carter…

Se non temete spoiler, vi raccontiamo cosa sta accadendo in America… Partiamo da Liam: in molti si chiederanno se andrà in prigione e la risposta è si. Il giovane Spender non riuscirà a mantenere il segreto sulla morte di Vinny e rivelerà tutto alla polizia. Una volta in carcere, però, sarà il suo ‘rivale’ Thomas a scoprire qualcosa di sconvolgente sulle dinamiche dell’incidente. Capitolo “Quarter”: Quinn e Carter saranno scoperti e, per un bel po’, si separeranno. La Fuller recupererà il matrimonio con Eric, che, però, indovinate un po’? Tradirà a sua volta la moglie con la sua ex Donna Logan. Quando Quinn lo scoprirà accadrà qualcosa di assolutamente impensabile. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.