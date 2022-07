Antonella Clerici mostra a tutti sua mamma: il doloroso ricordo della conduttrice

Antonella Clerici mostra a tutti sui social la sua mamma scomparsa anni fa: il doloroso ricordo della conduttrice.

Antonella Clerici nelle ultime settimane ha fatto sapere di aver contratto il covid. La conduttrice con uno scatto social ha comunicato ai follower la sua positività: “L’ho schivato per tre anni ma prima o poi, appena smetto di lavorare mi rilasso e in genere mi ammalo”, ha scherzato, aggiungendo: “Stasera niente palinsesti, riposo, tisane e medicine”.

Tra gli hashtag ha scritto di essere positiva. La notizia è stata diffusa il 28 giugno e così come aveva annunciato di aver contratto il virus ha poi fatto sapere di essere negativa pochi giorni fa, esattamente il 5 luglio: “Ciao Ciao Covid, negativa”. A quanto pare la conduttrice, come scrive, l’aveva schivato per tre anni, ma questa volta lo ha contratto. Per fortuna il momento è passato e adesso sta bene. L’annuncio è arrivato sul suo canale instagram, canale seguito da quasi un milione di follower. Antonella è abbastanza attiva, spesso pubblica video e immagini di quello che succede durante il suo programma, E’ sempre mezzogiorno, ma ci sono anche immagini personali, dove è fotografata insieme al suo compagno o a sua figlia.

Tra le sue ultime storie social ha voluto ricordare una persona importante, la sua mamma, scomparsa molti anni fa.

Antonella Clerici mostra la sua mamma: il commovente ricordo della conduttrice

Diversi anni fa Antonella Clerici, ospite del programma ‘Dieci Cose’, di Flavio Insinna, ha ricordate sua mamma Franca, morta alla giovanissima età di 54 anni. La conduttrice spiegò che sua madre se n’era andata in tre mesi a causa di un male, quando lei aveva appena 33 anni.

Nel corso del programma raccontò che sua mamma voleva fare l’annunciatrice e quindi era contenta della sua carriera: “Nelle cose importanti della vita, quando io le chiedo qualcosa, lei un segno me lo dà. Non so se è una suggestione, Maelle me l’ha mandata lei”, aveva raccontato la conduttrice. Nelle ultime ore, attraverso il suo canale instagram, Antonella ha pubblicato una foto di sua mamma, mostrandola a tutti coloro che la seguono, accompagnata dalla canzone di Irama, Ovunque Sarai. Infatti ricordiamo che lo stesso artista aveva dedicato il brano sanremese alla sua amata nonna scomparsa.

Antonella ha condiviso lo scatto di molti anni fa, ricordandola con dolore e sempre con grande amore: “Mamma, 17 luglio, 27 anni fa”, affiancando alla data un cuore spezzato. Sembrerebbe che il 17 luglio sia il giorno della scomparsa della sua amata mamma. Il tempo, nonostante sia tanto, non riuscirà mai a cancellare un simile dolore o a colmare una mancanza così grande. La Clerici ha così voluto ricordate sua mamma nel giorno, sembrerebbe della sua scomparsa, avvenuta quando lei, come aveva raccontato nel format Dieci Cose, era giovanissima e sua madre aveva appena 54 anni.