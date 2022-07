Martina Colombari mostra a tutti come si tiene in forma: ecco che cosa fa

Martina Colombari mostra a tutti sui social come si tiene in forma: l’attrice segue un costante allenamento.

Martina Colombari era giovanissima quando cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, nel 1991 partecipa al concorso di bellezza Miss Italia ottenendo la vittoria. Subito dopo comincia a lavorare per importanti stilisti e ad eventi di moda televisivi divenendo sempre più popolare.

Comincia così la carriera di modella ma parallelamente arriva anche il suo debutto nel mondo della recitazione. Nello stesso anno entra nel cast del film Abbronzatissimi che la vede per la prima volta sul grande schermo, segue Paparazzi, Quello che le ragazze non dicono, fino all’esordio come attrice anche sul piccolo schermo. La ricordate in Carabinieri? Interpretava la figlia del maresciallo Capello, Gioia, dove è entrata nella prima stagione fino alla seconda, per poi ritornare nella sesta. Subito dopo il successo è arrivato impetuoso ed è riuscita a diventare un’affermata attrice ma anche una bravissima conduttrice.

Nel corso degli anni l’abbiamo vista in diversi programmi con ruoli differenti, di concorrente, co-conduttrice, conduttrice, giurata. Oggi è molto amata dal pubblico e anche sui social riceve l’affetto dei follower. Sono migliaia le foto condivise e in tutte possiamo ammirarne la bellezza. Spulciando sul suo canale instagram, nelle sue storie recenti, la Colombari ha mostrato che cosa fa per essere sempre in forma smagliante.

Martina Colombari, come si tiene in perfetta forma: l’attrice mostra a tutti qual il suo ‘segreto’

E’ seguita sui social da un milione di follower ed è per questo facile immaginare che ogni sua foto sia accolta sempre da tantissimi like e molti commenti. In tutti gli scatti possiamo ammirarne la bellezza.

Molti recenti la ritraggono fotografata al mare, mentre si gode un po’ di sole e di relax, dove sfoggia costumi sempre diversi, bikini interi o anche a due pezzi, e i colori non sono mai uguali. Non mancano le foto con suo marito, Alessandro Costacurta, con il quale si è sposata nel 2004 e dal quale ha avuto un figlio, Achille. In basso ad un’immagine pubblicata ad inizio giugno, in cui appaiono insieme, scrive una dolcissima dedica: “Con te ogni giorno è domenica… e ora che sei accanto a me ecco perchè me ne sto tranquillo come domenica mattina”. Martina Colombari in tutte le immagini social mostra sempre una forma fisica smagliante, ecco, ma sapete qual è il suo ‘segreto’?

In alcune storie recenti ce lo mostra, ci vuole costanza e tanto allenamento. Infatti vediamo l’attrice che si allena, forse a casa sua, con i pesi.

Sono diversi gli esercizi che fa, nei due video condivisi possiamo notare che allena ogni parte del corpo. Ebbene, il ‘segreto’ di Martina Colombari è questo, si tiene in forma allenandosi con tanta costanza.