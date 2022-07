“Non tornerà”: brutta notizia per i fan di Beautiful, il messaggio è stato chiaro

“Non tornerà”: brutta notizia per i fan della soap opera Beautiful, il messaggio è stato chiaro e non lascia spazio a dubbi.

Sono passati 35 anni dall’inizio di Beautiful e, nel corso delle stagioni, ne sono passati di personaggi in quel di Los Angeles. Un ‘via vai’ infinito, con tanti addii, ma altrettanti ritorni.

Ci sono, infatti, tantissimi personaggi che lasciano la soap temporaneamente, per poi tornare in scema con nuove trame e nuovi colpi di scena. Accadrà ben presto nelle puntate italiane, dove vedremo ben quattro amatissimi personaggi storici, da un bel po’ fuori dal set. Chi non rivedremo, però, è un altro assoluto protagonista della soap opera americana. Le parole del produttore sono state molto chiare e hanno chiuso ogni possibilità di rivederlo. Scopriamo i dettagli di questa spiacevole notizia.

Beautiful, brutto colpo per i telespettatori: “Non tornerà”

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! In America sono già tornati in scena, ma ben presto li rivedremo anche negli episodi italiani. Di chi stiamo parlando? Di alcuni tra i personaggi più amati della serie televisiva, che torneranno protagonisti assoluti, con nuove storyline sconvolgenti. Ritroveremo Sheila Carter, Deacon Sharpe, Taylor Hayes e Bridget Forrester! Quest’ultima, ricordiamolo, è un medico e farà il suo ritorno proprio in alcune scene in ospedale. Chi non rivedremo, però, almeno per il momento, è suo fratello.

Parliamo di Rick Forrester, il primogenito di Brooke e Eric Forrester. Un ruolo di assoluta importanza, quello di Rick, che è stato interpretato da diversi attori nel corso degli anni. L’ultimo a vestire i panni del giovane stilista è stato Jacob Young, ma il suo ritorno in scena sembra essere improbabile. Come riportato da TV Soap, nel corso di una diretta sui social con i fan di Katherine Kelly Lang ( Brooke Logan in Beautiful), il produttore Casey Kasprzyk ka risposto con un deciso “no” alle domande su un possibile ritorno di Rick. E, di conseguenza, anche di Maya Young, che aveva sposato: i due, in realtà, hanno divorziato, ma non abbiamo mai visto in scena quanto accaduto dopo il loro trasferimento a Parigi. La novità è stata rivelata da Maya, che tornò per un breve periodo nella soap, per poi sparire nuovamente. Rick, interpretato da Jacob Young, non appare nella serie dal 2018.

Sarà davvero concluso qui il capitolo ‘Rick Forrester’ a Beautiful o si tratta di uno stop momentaneo? Ricordiamo che il figlio di Eric è stato uno dei protagonisti assoluti della soap sin dagli inizi, quando era un adolescente. E ha vissuto tantissime storie d’amore appassionanti, come quella, indimenticabile, con Amber Moore.

Non ci resta che attendere eventuali novità per scoprire quale sarà il destino del figlio di Brook ed Eric. A voi piacerebbe rivederlo alla Forrester Creations?