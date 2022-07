Jessica Selassié mostra a tutti la sua nuova immagine: che trasformazione!

Dopo aver conquistato una miriade di fan, Jessica Selassié li sorprende tutti con una trasformazione che lascia di stucco: l’avete vista?

Dolcezza e fascino sono le ‘armi’ con cui ha conquistato il pubblico del GF Vip 6 ed ora che non è più nella famosa casa di Cinecittà dove ha trionfato sugli altri concorrenti, Jessica Selassié si diverte con la popolarità che l’ha avvolta grazie al reality.

Quando è entrata nel gioco condotto da Alfonso Signorini, forse nessuno immaginava che la maggiore delle sorelle etiopi, proprio la più tranquilla, timida e remissiva delle tre sarebbe diventata nel giro di pochi mesi la vincitrice più probabile. Eppure, pian piano Jessica è entrata nel cuore dei telespettatori proprio per il suo modo di essere che ha portato tante ragazze ad identificarsi in lei.

Nonostante le differenze caratteriali con Lulù e Clarissa, con loro ha però ha in comune una grande passione e cioè la moda. Fin dalla prima puntata dell’ultima edizione, già nella prima inquadratura fuori la porta rossa, le tre giovani principesse si sono fatte notare per i loro look all’ultimo grido. Anche per questo Jessica è molto seguita sui social e il suo profilo Instagram pullula di foto in cui la vediamo sfoggiare outfit incantevoli.

Nelle ultime ore poi, il colpo di scena: tra le sue storie è spuntato uno scatto che la mostra in una versione completamente nuova rispetto a come eravamo abituati a vederla al GF Vip.

Jessica Selassié, trasformazione che lascia a bocca aperta: completamente diversa

La bella 27enne che nei mesi passati ha Cinecittà ci ha fatto sognare col suo innamoramento pieno di attenzioni e premure verso il coinquilino Barù, ha deciso di dare una bella svolta al suo look. Ci riferiamo alla sua splendida chioma con la quale l’abbiamo vista sbizzarrirsi ad ogni puntata del reality nelle acconciature più diverse.

D’altronde, con i suoi bei lineamenti, le stanno bene praticamente tutte le pettinature. Al GF Vip, soprattutto in prima serata, ha scelto spesso la coda di cavallo alta, ma in linea di massima l’abbiamo vista sempre con i capelli lisci che sia lei che le sorelle amano piastrare.

Ebbene, tenetevi forte perché questa volta Jessica ha davvero voluto spiazzarci: in una sua storia su Instagram si è immortalata in versione super riccioluta. Uno stile che le dona un’immagine più intrigante mettendo in risalto gli occhi sapientemente truccati e la splendida carnagione ambrata.

Una trasformazione che è solo una piccola parte della metamorfosi avuta nel corso della sua esperienza al GF. Lì l’abbiamo vista diventare ancora più consapevole di sé e delle sue potenzialità tanto da essere premiata dal pubblico con la vittoria finale.

Che dire, a noi Jessica sembra meravigliosa così! A voi piace?