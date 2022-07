Ne Il Segreto lo abbiamo seguito con molta attenzione, era Prudencio ma com’è l’attore che l’ha interpretato? Eccolo oggi!

Tra le soap opere più amate e seguite dobbiamo qui citare Il Segreto anche se ce ne sono parecchie. La trama che per anni ci ha accompagnato facendoci vivere le storie dei personaggi che attraversavano le strade di Puente Viejo ci ha letteralmente rapito.

Sicuramene la prima storia che abbiamo vissuto, quella di Pepa e Tristan, è tra quelle che ci ha colpito di più. Ma nel corso delle stagioni abbiamo potuto amare altri protagonisti e altre storie d’amore, di intrighi, menzogne, con tante scene inaspettate e risvolti che non avremmo mai immaginato.

Abbiamo veramente vissuto a pieno tante storie d’amore, come quella tra la stessa Montenegro e Raimundo, Emilia e Alfonso, Maria e Gonzalo, Elsa e Isaac, o anche Prudencio e Lola, ma queste sono solo alcune. In questo articolo vogliamo concentrare la nostra attenzione proprio su Prudencio, l’uomo che poi si lega professionalmente a Francisca e sentimentalmente a Lola. Questo personaggio è arrivato dopo diverse stagioni ma ha subito colpito i telespettatori. E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta che lo abbiamo visto, com’è oggi l’attore che lo ha interpretato? Eccolo in uno scatto social!

Ha interpretato Prudencio nel Il Segreto: ecco l’attore oggi, fuori dal set della soap opera

Il Segreto ha chiuso i battenti per noi in Italia a maggio del 2021, anche se, in Spagna, la sua conclusione c’è stata un anno prima. Tra i personaggi che abbiamo visto passare per le strade di Puente Viejo c’è Prudencio, che arriva nel paesino insieme al fratello Saul.

La storia d’amore tra lui e Lola avrà sicuramente fatto sognare i telespettatori anche se, non è stata così facile e armoniosa da vivere. Abbiamo visto scene che hanno portato a conseguenze gravi, dovute a fatti esterni alla loro storia, e soprattutto a causa di terze persone. Prudencio è un personaggio che abbiamo amato molto e non sempre lo abbiamo compreso, e la capacità di far sì che questo accadesse, è dovuta all’attore che è stato bravissimo. Ha interpretato l’uomo al meglio immergendo nelle sue stesse vicende chi ha seguito la sua avventura. Dopo la fine della soap opera, com’è oggi l’interprete?

Questo è uno scatto social di Josè Milan, condiviso sul canale instagram che risulta abbastanza seguito. Guardando l’immagine non sembrerebbe così diverso da Prudencio, naturalmente i dettagli da notare ci sono. L’acconciatura dei capelli non è uguale, ovviamente anche il look in generale dato che parliamo nella soap opera di un tempo e un’ambientazione passata, però non sarebbe stato difficile riconoscerlo perchè a parte piccoli particolari, per il resto è praticamente uguale.

Voi avete seguito il personaggio di Prudencio ne Il Segreto?