Tina Cipollari non la risparmia e ci va giù pesante: nel mirino un ex Gf Vip

Tina Cipollari non si risparmia e non le manda certo a dire ad un’ex del GF Vip: nel mirino dell’opinionista stavolta è finita proprio lei.

Chi segue assiduamente le trasmissioni di Maria De Filippi e, soprattutto, Uomini e donne, sa benissimo che Tina Cipollari non è affatto abituata a trattenersi quando deve esprimere le sue opinioni sui protagonisti del programma. Quante volte, infatti, la simpaticissima opinionista è stata al centro di duri scontri o accesi dibattiti? Tantissime volte! Anche stavolta, nonostante il programma di Canale 5 sia terminato da un pezzo, la romana ha combinata un’altra delle sue.

Queste che stiamo vivendo è un’estate particolarmente intensa per tutti gli amanti dei reality. Non solo – durante la presentazione dei palinsesti – Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno di un programma amatissimo dal pubblico italiano, ma ha nuovamente confermato la settima edizione del GF Vip. In onda a partire da Settembre prossimo, il famosissimo reality di Canale 5 andrà in onda – a quanto pare – fino a Maggio prossimo. E prevederà una serie di personaggi davvero fantastici. A questo punto, vi starete chiedendo: cosa c’entra Tina Cipollari col GF VIP? Beh, molto poco: seppure l’opinionista sia vista di buon occhio da molti come concorrente del famoso reality di Canale 5, non è affatto in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra lei e il programma di Alfonso Signorini, però, c’è un collegamento perché – diverse settimane fa – l’opinionista romana ha preso di mira un’ex protagonista del GF Vip scorso.

Tina Cipollari ci va giù pesante contro un’ex del GF Vip: cos’è successo

Seppure sia lontana dal piccolo schermo per le tanto attese e meritate vacanze, Tina Cipollari non perde occasione di intrattenere il suo pubblico con dei bizzarri commenti sui social che catturano immediatamente l’attenzione di tutti. La simpaticissima opinionista romana, infatti, ha un profilo Instagram che non solo è seguitissimo, ma anche super attivo. Ed è con esso che di tanto in tanto si diverte a commentare le notizie che circolano sul web. L’ha fatto anche qualche tempo fa quando si diceva che a vestire i panni dell’opinionista del GF Vip sarebbe stata un’ex concorrente dello scorso anno. L’indiscrezione, poi clamorosamente smentita, è stata riportata da tutti. E, in men che non si dica, ha fatto il giro del web.

Se da una parte, però, c’era chi era entusiasta di sapere che l’ex concorrente del GF Vip sarebbe ritornata nel reality di Alfonso Signorini. Dall’altra c’era Tina Cipollari che non era così contenta. “Speriamo non ci ripensi”, ha detto Tina Cipollari a corredo di un post che riportava la notizia sul rifiuto di Katia Ricciarelli come opinionista del GF Vip. Insomma, sembrerebbe che l’opinionista romana sia più che contenta che l’amatissima cantante abbia rifiutato il ruolo da commentatrice del famoso reality.

Voi, invece, cosa ne pensate? Vi avrebbe fatto piacere rivederla al GF VIP?