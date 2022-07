Bridgerton 3, i fan della serie saranno felicissimi: splendida notizia!

Bridgerton 3, la splendida notizia che gli accanitissimi fan della seria non vedevano l’ora di sapere: finalmente è ufficiale!

La magnifica serie in onda su Netflix ha riscosso con le sue prime due stagioni un successo incredibile tanto da rinnovare il contratto e giungere ad accordi per promuovere non solo la terza ma anche la quarta stagione.

Ebbene, Bridgerton colpisce ancora! Le vicende della famiglia Bridgerton, ambientate nella città londinese hanno conquistato il pubblico che ha letteralmente divorato le due stagioni dal loro primissimo esordio sulla piattaforma streaming. La prima stagione ha esordito nel Gennaio 2021 mentre la seconda stagione ha fatto il suo debutto a Marzo 2022. Ma non è finita qui perché come sappiamo è ovviamente confermata ed attesissima la terza stagione dell’amatissima serie televisiva.

La trama terza stagione vede protagonisti sempre un membro della famiglia Bridgerton insieme ad un’altra dolce fanciulla che con la sua penna piuma ha scandito la storia. Ebbene stiamo parlando di Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Ma c’è finalmente una splendida ed ufficiale notizia che i fan di Bridgerton 3 non vedevano l’ora di sapere! Ed allora eccovi subito accontentati!

E’ dal canale social ufficiale di Netflix che in queste ore abbiamo tutti appreso la fantastica notizia che riguarda Bridgerton 3. In questi mesi in cui ci siamo ‘fatti bastare’ le prime due stagioni, siamo ormai in attesa di saperne sempre di più sulla nuova stagione.

La seguitissima serie di Shonda Rhimes che tesse la storia narrata nei romanzi di Julia Quinn ha ottenuto un successo davvero clamoroso registrando un numero di view davvero altissimo. E così, Netflix che ama viziare i propri clienti con notizie sempre succosissime, direttamente dalla propria pagina ufficiale ha mostrato un video social tramite il quale gli amatissimi attori della serie hanno annunciato che sono finalmente iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton!

Un colpo al cuore che arreca incredibile felicità per gli accaniti fan della serie che non aspettavano altro per gioire! All’interno del video vediamo gli attori intenti a prepararsi sul set ed a chiudere la scena ci sono i due protagonisti della storia che sarà raccontata prossimamente, Colin e Penelope.

Ricordate il finale di stagione in Bridgerton 2 vero? La giovane Penelope è stata smascherata dalla sua migliore amica, Eloise Bridgerton. L’identità di Lady Whistledown non è più al sicuro? Ma non è solo questo che purtroppo ha reso infelice la giovane Penelope che purtroppo secondo quanto origliato di nascosto la sera del ballo in maschera, dovrà purtroppo rassegnarsi a guardare Colin come un semplice amico. Il cuore infranto di Penelope però potrà vedere rimarginate le sue ferite, e sarà proprio Colin ad aiutarla..

Like e commenti di apprezzamento non sono certamente tardati ad arrivare, e noi tutti non vediamo l’ora infatti di appassionarci a questa nuova storia. Le aspettative, date le prime due stagioni sono piuttosto alte, voi cosa ne dite? Anche stavolta Bridgerton ci stupirà?