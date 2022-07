Belen Rodriguez, il colore scelto per le unghie è delicato e perfetto con l’abbronzatura

Belen Rodriguez per le sue unghie ha scelto un colore decisamente delicato e in perfetta sintonia con la sua abbronzatura: da ripetere.

Care donne, siete pronte a partire le vostre vacanze? In queste ultime settimane, milioni e milioni di italiani si stanno preparando alle loro ferie: quali sono le mete che avete scelto? Qualsiasi essa sia, siamo certi che sarà il teatro di una vacanza indimenticabile!

Chi è donna sa benissimo che queste saranno delle settimane piuttosto impegnative. A partire dall’organizzazione delle valige fino a tutto quello che riguarda il viaggio, ciascuna donna sta pensando ad ogni cosa nel minimo dettaglio, non trascurando assolutamente nulla. Siamo certi, infatti, che in tante stanno prendendo appuntamento con la propria estetista per scegliere il colore delle unghie che farà da colonna portante alla sua estate. Voi avete già scelto quale sarà il vostro preferito? Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez si! Proprio recentemente, come ricorderete, vi abbiamo mostrato lo smalto scelto dall’ex velina di Striscia la notizia, descrivendovi minuziosamente il suo totale ‘pendant’ con l’abbronzatura dorata. Anche Belen, sapete, ha scelto il colore delle sue unghie perfetto per la sua carnagione? Qualche ora fa, l’argentina ha mostrato le sue unghie ed ha conquistato con lo smalto scelto.

Belen Rodriguez, il colore delle sue unghie conquista tutti: da ripetere!

Dopo il ‘must have’ sfoggiato da Alessia Marcuzzi nel corso di una sua recentissima vacanza, anche Belen Rodriguez si è accinta a consigliare al suo pubblico social. Qualche ora fa, attraverso un’IG stories condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, la conduttrice argentina ha sfoggiato il colore scelto per le sue unghie, facendo innamorare tutti. Il risultato mostrato sui social è davvero superlativo!

Seppure sia impegnatissima con le registrazioni di Tu si que vales, Belen Rodriguez non perde mai occasione di potersi prendere cura di se stessa. E così, nel tardo pomeriggio di ieri, si è fatta ampiamente coccolare da mani esperte presso un noto centro estetico romano. Non sappiamo se si è sottoposta a qualche trattamento in particolare, ma abbiamo la conferma che la Rodriguez ha scelto di fare una bellissima e rilassante manicure. Guardate qui il colore dello smalto che l’argentina ha scelto per le sue unghie:

Non sono bellissime? Come potete vedere, quello scelto da Belen è un colore super delicato, ma in perfetta sintonia con una carnagione piuttosto abbronzata. Da ripetere, non c’è che dire!

Estate d’amore per Belen

A distanza di un anno dalla nascita di Luna Marì in piena stagione, Belen Rodriguez vive un’ulteriore estate d’amore. A distanza di mesi di indiscrezioni, di paparazzate e dichiarazioni, l’argentina e Stefano De Martino sono ufficialmente usciti allo scoperto. Nei giorni scorsi, durante una loro mini vacanza sulla barca Santiago, i due piccioncini hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Buona vita a loro!