Elisabetta Canalis mostra a tutti il nuovo smalto per le unghie: sarà il più amato dell’estate

Avete visto anche voi lo smalto che Elisabetta Canalis ha scelto per le sue unghie? Sarà il più amato dell’estate: da non credere!

Siete in partenza e volete uno smalto che risalti la vostra abbronzatura? Non possiamo fare a meno di consigliarvi quello che, qualche ora fa, Elisabetta Canalis ha sfoggiato sul suo canale Instagram, conquistando tutti.

Ex velina amatissima di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis ha saputo cavalcare la cresta dell’onda subito dopo la sua prima apparizione in video. Complice la sua grande bellezza e spudorata simpatia, la giovanissima sarda è entrata nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno. Si tratta, quindi, di un successo impressionante, quello riscontrato dalla Canalis al suo esordio e che ancora adesso – nonostante abbia deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi a Los Angeles – continua ad essere incredibile. Avete visto anche voi il suo profilo Instagram? Incredibile: è seguito da più di 3 milioni di followers. Pazzesco! Forse non tutti lo sanno, ma è proprio attraverso il suo canale social che Elisabetta si mantiene in contatto con i suoi fan. Tra scatti al naturale o molto altro ancora, la Canalis lancia dei veri e propri must have. Avete visto anche voi lo smalto scelto per le sue unghie? Lo vorranno tutte da oggi in poi, ne siamo certi.

Elisabetta Canalis, tutte vorranno questo smalto per le unghie: fenomenale!

Non è assolutamente la prima volta che – sul suo canale social ufficiale – Elisabetta Canalis lancia delle vere e proprie mode. Vi ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo parlato del completino di spugna o del marsupio? Si tratta di capi d’abbigliamento in voga negli anni ’90, ma che da quando sono stati visti indosso alla splendida Canalis hanno catturato l’attenzione di tutti. E siamo certi che anche lo smalto scelto per le unghie delle mani lo avrà fatto. L’avete visto anche voi?

Avete un vostro colore preferito da sfoggiare sulle vostre unghie in estate? A quanto pare, Elisabetta Canalis si! Guardatelo anche voi, siamo certi che sarà proprio questo il colore che tutto vorranno ora:

Per le sue lunghe unghie, Elisabetta Canalis ha scelto un bel colore caldo. Per noi il suo look è decisamente approvato, per voi?