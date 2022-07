Ricordate Brooke nella prima puntata di Beautiful? Sono passati ben 35 anni, com’è cambiata la splendida Katherine Kelly Lang.

È una delle protagoniste assolute di Beautiful. L’unica attrice che, insieme a John McCook ( Eric Forrester), fa parte del cast della soap opera sin dal primo episodio. Parliamo proprio di lei, Katherine Kelly Lang, che interpreta la meravigliosa Brooke Logan.

L’attrice fa parte della soap sin dalla prima puntata, che in America è stata trasmessa nel marzo del 1987: nel nostro Paese è arrivata qualche anno dopo, nel 1990. Sin dall’inizio, Brooke è stata centrale nella trama della serie, ma siete curiosi di vedere com’era Katherine ben 35 anni fa? La star aveva appena 25 anni quando ha iniziato la sua avventura nei panni della Logan e, ancora oggi, il personaggio è tra i più amati nella storia della tv, in tantissimi Paesi del mondo. Facciamo un tuffo nel passato e vediamo com’era la giovanissima Brooke.

Beautiful, ecco Brooke Logan nella prima puntata della soap: era il 1987

Più di venti matrimoni, tradimenti, intrighi, amori e sofferenze. Non sono mancate di certo le emozioni nella vita di Brooke Logan, una delle protagoniste assolute della soap opera Beautiful. La giovane donna è apparsa nella soap già nel primo episodio, quando le è accaduto qualcosa di sconvolgente: Brooke è stata vittima di violenza. Nelle prima immagini, la donna sta raccontando l’accaduto al suo allora fidanzato, il poliziotto Dave Reed. Si, è lui il primo amore di Brooke, ma il loro matrimonio saltò… indovinate perché? Di lì a poco, Brooke ha incrociato Ridge Forrester a una festa a Villa Forrester: fu amore a prima vista!

Un amore che, nonostante gli alti e bassi, prosegue ancora oggi. Ma siete curiosi di vedere com’era Brooke, e quindi Katherine Kelly Lang, agli inizi? Ecco un’immagine tratta dal primo episodio della soap, nel 1987:

Eh si, Brooke è sempre stata incantevole. Da ben 35 anni, la Logan porta i capelli biondi e non ha mai cambiato il suo look. Una bellezza che, col passare del tempo, è rimasta immutata. Oggi, a 60 anni, Katherine Kelly Lang è semplicemente meravigliosa. E sempre più protagonista della soap opera che ha conquistato i telespettatori di tutto il mondo. E voi, avete mai visto le primissime puntate di Beautiful?

La puntata speciale dedicata agli amori di Brooke Logan

Proprio in occasione dei 35 anni della soap, lo scorso marzo in America è andato in onda un episodio speciale, dedicato ai grandi amori di Brooke Logan. Una puntata che, come sempre, in Italia vedremo tra qualche mese, ma possiamo anticiparvi che vedremo dei volti amatissimi che non sono più presenti nella soap. Tornerà, infatti, Jack Wagner, l’indimenticabile Nick Marone, e Winsor Harmon, nei panni di Thorne Forrester. Noi non vediamo l’ora, e voi?