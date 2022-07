Ilary Blasi, altro cambiamento dopo la separazione da Totti: di cosa si tratta

Ancora un colpo di scena per la fine dell”era’ Blasi-Totti: cosa sta succedendo a Ilary dopo la separazione, nessuno ci aveva pensato.

Nessuno può ancora capacitarsi della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, questo sembra ormai chiaro. La conduttrice tv e l’ex capitano della Roma hanno rappresentato per troppi anni un binomio inscindibile e l’idea che non siano più parte l’uno dell’altro proprio fatica ad essere assimilata.

Un colpo di scena arrivato dopo una fase di silenzio calato improvvisamente dopo i rumors di febbraio che volevano il matrimonio più indiscutibile d’Italia vicino alla rottura definitiva. Una separazione annunciata con due comunicati separati e destinata a far parlare ancora, visto che i protagonisti sono due volti amatissimi a livello nazional popolare.

In mezzo a tanto clamore, dal quale l’ex Letterina si è allontanata partendo per un lungo viaggio in terra africana con i tre figli e la sorella Silvia, nessuno però aveva pensato alle altre inevitabili conseguenze per entrambi gli ex coniugi. Ci riferiamo ad altri ambiti come, ad esempio, quello commerciale.

Sì, perché fino a pochissimo tempo fa all’allora coppia erano legate anche alcune dinamiche di questo genere. Ora, alla luce di quanto accaduto, ci saranno notevoli cambiamenti per forza di cose. Avete visto cos’è successo ad Ilary?

Ilary Blasi, è successo dopo la separazione: nessuno ci avrebbe mai pensato

Come per molti altri personaggi famosi, anche la bella Ilary è stata spesso scelta in questi anni come testimonial degli spot di alcuni marchi molto noti. In effetti, fu proprio con una pubblicità girata quando era appena una bambina che l’ex signora Totti ebbe il suo primo approccio con la tv.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista nella reclama dell’ammorbidente Lenor, avete presente? Ebbene, proprio su questa il divorzio dal ‘Pupone’ ha avuto una ripercussione a cui forse nessuno di noi aveva pensato.

Se fino a qualche settimana fa vedevamo Ilary dire: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”, ora l’iconica frase sarebbe stata modificata. E’ quanto sostiene il sito Very Inutil People, secondo cui la parola “matrimonio” sarebbe stata eliminata in favore di “profumo”.

La nota azienda avrebbe così cercato di ovviare all’incongruenza che si sarebbe potuta creare tra lo spot e ciò che è appena accaduto nella vita privata della Blasi. Una questione di credibilità, fondamentale per un rapporto di fiducia con i clienti.

Solo qualche ora dopo la diffusione dei comunicati sulla separazione, sul settimanale Chi erano uscite le foto che immortalavano l’ex capitano sotto casa della sua presunta nuova fidanzata Noemi. Quello è stato solo il primo dei tanti colpi di scena che si stanno susseguendo inarrestabili sugli ex coniugi più famosi d’Italia.

Cos’altro accadrà adesso?