Totti, Noemi Bocchi è stata legata ad un personaggio molto conosciuto: chi è; si tratta di un ex protagonista di Uomini e Donne.

Una notizia che ha sconvolto tutti. Dopo le prime voci di una crisi a febbraio e la successiva smentita, è arrivata la conferma che nessuno avrebbe voluto leggere: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati.

Con un doppio comunicato, la coppia ha annunciato la separazione, chiedendo privacy e rispetto per il bene dei loro tre splendidi figli. Da qualche settimana, però, non si fa altro che parlare di quella che sarebbe la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che testimoniano l’incontro tra il Capitano e la 34 enne a casa di lei. Ex moglie del dirigente del Tivoloi Mario Caucci, Noemi è stata legata anche ad un altro volto dello spettacolo, che conosciamo benissimo. Ecco di chi si tratta.

Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti è stata legata a un ex di Uomini e Donne: ecco chi

Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, ma pare sia proprio Noemi la donna che ha rubato il cuore del Pupone, dopo la fine dell’amore con Ilary Blasi. Designer floreale e appassionata di padel, prima di Totti, Noemi ha avuto una storia con un altro personaggio molto conosciuto dal pubblico di Canale 5. Si tratta di un ex tronista di Uomini e Donne, attualmente postino a C’è Posta per te.

Parliamo proprio di Gianfranco Apicerni, che, intercettato da Di Più Tv, ha rivelato alcuni dettagli sulla relazione con la Bocchi: “Un amore giovanile che ricordo con piacere, perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”. La storia tra Noemi e Gianfranco, durata due anni, è nata prima della partecipazione di quest’ultimo a Uomini e Donne, subito dopo la sua avventura nel talent show dedicato al calcio Campioni. L’ex tronista non si è espresso in merito ai motivi della fine della storia, ma è chiaro che ricorda quell’amore con affetto.

Ilary Blasi vola in Tanzania dopo la separazione

Dopo l’annuncio della separazione, Totti ed Ilary Blasi non hanno dichiarato altro in merito alla vicenda. A differenza del Pupone, però, la conduttrice dell’Isola dei famosi è molto attiva sul suo canale social. Su Instagram, Ilary ha condiviso tantissime immagini della sua vacanza in Tanzania, dove è volata con i suoi figli Chanel, Cristian e Isabel. La conduttrice si è concessa alcuni giorni di relax, lontana da tutti, in un resort di lusso sull’isola di Zanzibar. Attraverso le sue stories di Instagram, la Blasi ha condiviso con i fan alcuni momenti delle sue giornate, mostrando i suoi look da spiaggia tra acque cristalline e l’affetto smisurato dei suoi figli.