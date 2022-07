È ancora viva ma nessuno lo sa: scoperta shock a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire in questa calda estate di Beautiful. Sia in America che in Italia. Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma le anticipazioni ci permettono di scoprire in anteprima cosa sta accadendo oltreoceano.

Vi abbiamo già parlato della ‘finta’ morte di Finn: il medico, dopo essere stato colpito da Sheila, è stato dichiarato erroneamente morto. Un vero e proprio shock, ma non l’unico. Quella del marito di Steffy non sarà l’unica morte apparente che vedremo nella soap prossimamente. C’è un altro personaggio che, nonostante tutti pensavano fosse morto, farà il suo ritorno! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo in America, siete nel posto giusto!

Beautiful, è ancora viva ma nessuno lo sa: a scoprirlo sarà Bill Spencer

Finn è ancora vivo e, in un primo momento, lo saprà solo Sheila Carter. La donna troverà la camera dove Li, madre adottiva del medico, lo ha nascosto e curato dopo la sparatoria. Sparatoria in seguito alla quale tutti hanno creduto che Finn avesse perso la vita. Un durissimo colpo per tutti, in particolare per Steffy, che è volata in Europa per riprendersi dal forte trauma della perdita del marito. Ma cosa è successo tra Sheila e Li?

Vi abbiamo parlato del fatto che le due donne arriveranno ad uno scontro feroce e che Li sarà vittima di un terribile incidente d’auto, proprio mentre cercherà di scappare dalla sua nemica. Li sbanderà con la sua automobile, che cadrà da un pontile. Un incidente che tutti credevano mortale, ma il corpo di Li non è emerso dalle acque… Il motivo?

Li è viva! E a trovarla sarà proprio lui, Bill Spencer. Secondo quanto riportato da TV Soap, il magnate, all’uscita di un ristorante sul molo, troverà la donna visibilmente scossa. Cosa accadrà successivamente? Li riuscirà a raccontare a Bill tutto quello che è successo e, soprattutto, tutto quello che ha combinato Sheila? Al momento non è chiaro, ma secondo le indiscrezioni potrebbe essere proprio Bill a organizzare anche la ‘reunion’ tra Steffy e Finn.

La figlia di Ridge Forrester si trova in Europa ed è rinchiusa in una clinica psichiatrica per via della forte depressione subentrata dopo la morte di Finn. Sarà proprio Bill a portare Finn da lei e far ricongiungere i due neo sposi? Noi non vediamo l’ora di vedere questa scena.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità. Se volete restare aggiornati e scoprire le anticipazioni americane continuate a seguirci!