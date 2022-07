Cambia il conduttore nella famosa trasmissione: scelta improvvisa

Sostituzione inaspettata nel noto programma in onda da aprile del 2021: cambia il conduttore, la decisione lascia il pubblico di stucco.

Se in estate la maggior parte dei programmi tv vengono sospesi in attesa di riprendere a settembre, altri continuano ad andare in onda e, quasi sempre, con altri conduttori. Succede per lo più alle trasmissioni di approfondimento giornalistico che, dati gli argomenti trattati, ovviamente, non vanno quasi mai in vacanza.

Proprio in queste ore, il sito di Davide Maggio ha fatto sapere che, a partire dal 1° agosto e per tutto il periodo delle vacanze, un noto programma Mediaset cambierà conduttore. In effetti, mai come in questi giorni difficili per la politica, la trasmissione avrà parecchio lavoro da fare e per il sostituto scelto si tratterà di un bel banco di prova per la prima serata.

Di certo, i telespettatori possono stare tranquilli: entrambi i giornalisti hanno sempre dimostrato competenza e preparazione e non sarà difficile abituarsi al nuovo timoniere. Anche perché, appunto, si tratta di un volto già molto apprezzato in tv che da anni conduce un altro programma di grande successo. Scopriamo allora qual è il talk show in questione e chi sarà il suo nuovo padrone di casa.

Colpo di scena a Mediaset: il programma cambia conduttore

Protagonista di questo colpo di scena sarà Zona Bianca, in onda da aprile dell’anno scorso in prima serata su Rete 4. Da sempre condotto da Giuseppe Brindisi, il seguitissimo talk di approfondimento va in onda due volte alla settimana, precisamente il lunedì ed il giovedì a partire dalle 21:20. Teatro di durissimi scontri e dibattiti di forte interesse fin dalla sua prima puntata, Zona Bianca ha ottenuto nel tempo un successo via via sempre più consistente ed oggi è una colonna dell’informazione Mediaset.

Anche alla luce dei recenti fatti della politica italiana, il programma proseguirà anche in estate e, tra quelli di approfondimento, sarà l’unico oltre a Controcorrente. Da lunedì 1° agosto, però, non ci sarà Giuseppe Brindisi, che negli ultimi mesi era stato bersaglio di polemiche per la discussa intervista al ministro russo Lavrov.

Al posto di Brindisi troveremo Francesco Vecchi che, dopo aver fatto parte del Tg5, dal 2016 è l’amatissimo volto di Mattino Cinque che conduce accanto a Federica Panicucci. Ora che il format mattutino di Canale 5 è in pausa per le vacanze, il giornalista potrà quindi cimentarsi per la prima volta in prime time. Difficile non prevedere un grande riscontro da parte del pubblico vista la ‘calda’ estate che ci aspetta dal punto di vista politico.

La presenza di Vecchi sarà certamente gradita ai tanti che apprezzano la sua serietà e la sua preparazione e anche noi siamo certi che la scelta non avrebbe potuto essere migliore.

Anche secondo voi il conduttore di Mattino Cinque sarà impeccabile in questa nuova avventura a Zona Bianca?