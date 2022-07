Anticipazioni Grand Hotel, seconda puntata: decisione shock di Alicia, colpo di scena

Anticipazioni della seconda puntata di Grand Hotel di Venerdì 29 Luglio: decisione shock di Alicia, clamoroso colpo di scena.

È trascorsa una settimana esatta da quando Max Goodwin e lo staff del New Amsterdam hanno salutato il pubblico di Canale 5, dando loro appuntamento alla quinta stagione, eppure Mediaset non ha potuto fare a meno di intrattenere i suoi spettatori del Venerdì sera con un’altra e travolgente serie tv. Di origini spagnole e con protagonisti formidabili, Grand Hotel è ritornato sul piccolo schermo nostrano con una terza ed ultima stagione.

Dopo il finale shock della seconda stagione, in tantissimi non vedevano l’ora di poter capire come si evolveva la vicenda del famoso Grand Hotel. Alicia è riuscita a scoprire tutta la verità su suo marito Diego? Purtroppo, la prima puntata di Venerdì 22 Luglio si è aperta con un grandissimo colpo di scena: in seguito ad un violento e disastroso incendio scoppiato nell’albergo, la giovane donna è misteriosamente sparita. Cosa è successo ad Alicia? Julio e Maite, giovanissima avvocatessa, si metteranno alla disperata ricerca della ragazza. Dal canto suo, però, anche Diego cercherà di capire immediatamente cosa è successo a sua moglie. Riusciranno a trovare la verità? Assolutamente si! Nel frattempo, però, scopriamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Grand Hotel, in onda su Canale 5 Venerdì 29 Luglio.

Grand Hotel, anticipazioni seconda puntata: drastica decisione di Alicia

Venerdì 29 Luglio, come dicevamo, andrà in onda la seconda puntata di Grand Hotel – intrighi e passioni. Siete curiosi di conoscere le sue anticipazioni? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che accadranno una serie di colpi di scena davvero impressionanti. A partire, quindi, dalla decisione shock di Alicia, intenzionata a scoprire la verità su suo marito fino ad alcune nozze improvvise, il secondo appuntamento dell’amata serie tv spagnola sarà decisamente imperdibile. Pronti a scoprire qualche cosa in più?

Nel primo episodio di questa seconda puntata di Grand Hotel, ci sarà un primo grande colpo di scena: l’albergo sta per essere venduto. Davvero impensabile, vero? Come darvi torto! Quello che, però, sconvolge ancora di più non è la vendita, ma il fatto che l’acquirente vuole trasformare il Grand Hotel in una residenza privata. Insomma, si tratta senza alcun dubbio della fine di un’era. Anche Donna Teresa, però, non se la passerà affatto bene. È seriamente intenzionata a far sposare suo figlio, ma ad una sola condizione: la promessa sposa deve avere una dota decisamente importante. Infine, decisione shock di Alicia: la donna è intenzionata a ricordare il suo passato e sceglie così – su consiglio di Maite – di sottoporsi ad una seduta di ipnosi.

Ennesimo colpo di scena

Nel secondo ed ultimo episodio di Venerdì 29 Luglio ci saranno delle nozze totalmente inaspettate: Javier sposa Laura. Nel bel mezzo del banchetto nuziale, però, accadrà l’impossibile: colui che aveva rapito precedentemente Alicia, si presenterà al ricevimento per provocare Diego. Nel frattempo, però, rapirà Maite, che – grazie all’aiuto di Ayala – riuscirà ad essere liberata. Nuove ombre, infine, al Grand Hotel: quando Ezequiel – è il nome dell’uomo che ha rapito Alicia – sta per confessare tutto, viene ucciso.

Insomma, un clamoroso colpo di scena, non trovate?