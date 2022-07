Dayane Mello apre un profilo OnlyFans: quanto costa un mese di abbonamento

Tempo fa, la bellissima Dayane Mello annunciava ai follower l’apertura di un suo profilo su OnlyFans: sapete quanto costa l’abbonamento?

La sua bellezza l’ha resa famosa come modella, ma il suo temperamento è di sicuro ciò che ne fa un vero personaggio. Nella casa del GF Vip 5, Dayane Mello si è fatta conoscere per essere decisamente un outsider e il successo del suo percorso nel reality fu dovuto in gran parte alla sua affascinante imprevedibilità.

Anche uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini non ha mancato di far parlare di sé, soprattutto a seguito della sua improvvisa decisione di partecipare a La Fazenda, reality brasiliano che suscitò non poche polemiche qui in Italia.

Protagonista di molti gossip, madre affettuosa e premurosa della piccola Sofia, Dayane continua ad incantare i fan con i suoi meravigliosi scatti social che mettono in evidenza il suo fisico statuario e i suoi tratti a dir poco perfetti. Ebbene, per chi non lo sapesse, tempo fa la stupenda sudamericana ha deciso di deliziare i suoi ammiratori anche un’altra piattaforma della quale si sente parlare sempre più spesso e su cui stanno sbarcando un sacco di personaggi famosi.

Dayane Mello approda su OnlyFans: ecco la cifra di un abbonamento mensile al suo profilo

Come quasi tutto ciò che la riguarda, la Mello anche stavolta ha attirato molta curiosità da parte dei seguaci. Ha infatti comunicato loro la sua decisione di aprire un profilo su OnlyFans, sito web dedicato all’intrattenimento per adulti ma anche a tante altre attività come ad esempio il fitness.

Coloro che creano contenuti pubblicandoli sulla piattaforma in questione vengono pagati dai fan ogni mese. “L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans”, aveva spiegato Dayane attraverso delle Ig stories che poi cancellò dopo poco.

Considerando la popolarità dell’ex gieffina, viene spontaneo chiedersi a quanto possano ammontare i suoi guadagni sulla famosa piattaforma in questione. Ebbene, un mese di abbonamento al suo profilo costa 15 dollari. Se invece si acquista, per così dire, un pacchetto di 3 mesi il prezzo sale a 42,75 dollari risparmiando così il 5% rispetto alla cifra mensile. L’opzione di sei mesi, invece, prevede un costo di 81 dollari che permette di pagare il 10% in meno sul prezzo mensile.

E’ possibili infine comprare anche un pacchetto di un intero anno e sapete quanto si spende in tal caso? Presto detto: per avere libero accesso ai contenuti di Dayane Mello 365 giorni su 365, è richiesto il pagamento di 162 dollari.

Una scelta che come al solito, ha fatto discutere, ma d’altronde la bella Dayane ci piace proprio per la sua imprevedibilità!