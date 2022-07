Ricordate Jason e Cassia di 90 giorni per innamorarsi? La drammatica notizia lascia tutti di stucco

Hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi, ricordate Cassia e Jason? La drammatica notizia ha lasciato tutti sconvolti: da non credere.

I veri amanti di 90 giorni per innamorarsi non possono fare a meno di ricordarsi di loro: Jason e Cassia. I due si sarebbero conosciuti su Facebook ed avrebbero iniziato una relazione a distanza. Cosa sappiamo sul loro conto oggi?

90 giorni per innamorarsi è un programma davvero originale! Il docu-reality di Real Time, infatti, non permette solo di far incontrare coppie che, fino a quel momento, vivevano una storia a distanza, ma permette loro di avere un visto di circa 90 giorni e al suo termine di decidere cosa fare! Tra le tante coppie che vi hanno preso parte, il pubblico del programma non ha potuto fare a meno di affezionarsi alla storia di Cassia e Jason. Siete curiosi, però, di sapere cosa è successo dopo il docu-reality? Abbiamo appena appreso una drammatica notizia che lascia tutti di stucco.

Cos’è successo a Jason e Cassia dopo 90 giorni per innamorarsi? Drammatica notizia

La storia che vi stiamo andando a raccontare non ha nulla di simile a quella di Ed e Liz oppure a quella di Juliana, ma è completamente diversa. Jason e Cassia hanno saputo catturare l’attenzione di tutti sin da subito ed è per questo che, ad oggi, in tantissimi si chiedono cosa sia successo alla coppia dopo 90 giorni per innamorarsi. I due, dopo essersi conosciuti su Facebook, hanno formato una coppia e sono convolati a nozze. Nel 2017, però, hanno deciso di separarsi, ufficializzando il divorzio soltanto nel 2018. Cosa fanno oggi? Purtroppo, abbiamo appena appreso una drammatica notizia.

Se da una parte, infatti, la giovanissima Cassia continua la sua vita di sempre e – come abbiamo scoperto su Instagram – sembrerebbe aver ritrovato l’amore, Jason dal canto suo è stato protagonista di un drammatico evento. Nel Dicembre scorso, infatti, il simpaticissimo Hitch è morto all’età di 45 anni dopo aver contratto il Covid. A darne il triste annuncio, è stata sua sorella a TMZ. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che ancora adesso lascia un po’ di amaro in bocca.

Avete seguito anche voi la loro storia?

Che fine ha fatto oggi Cassia?

Il suo compagno, purtroppo, è morto di Covid, ma cosa sappiamo su Cassia? Com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Purtroppo, sappiamo davvero poco e niente sul conto della giovane donna. Anche sul suo canale social ufficiale – nonostante sia seguitissima – Cassia non ama condividere molte notizie su di lei. Pensate, l’ultimo post condiviso risale esattamente al Gennaio scorso. Ha trovato l’amore? Anche su argomento, purtroppo, aleggia un certo mistero. Nelle sue ultime foto, la donna appare sempre da sola.