Pessima notizia per i fan della serie: non la vedremo più, non tornerà nel suo ruolo

Una vera e propria pessima notizia per tutti gli amanti della serie tv: l’attrice ha appena annunciato che non tornerà più nel suo ruolo.

È terminata da pochissimo la messa in onda dei suoi nuovi episodi, ma i fan dell’amatissima serie sono pronti a ricevere una pessima notizia. A spiegare cosa accadrà nel corso dell’ultima stagione, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un lungo di post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’amata attrice ha spiegato di aver detto addio alla serie.

Al saluto definitivo di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti e a quello di un altro attore alla famosa serie tv italiana, gli amanti del medical drama più famoso che esista sono pronti a salutare per sempre una delle sue principali protagoniste. Un addio dolorosissimo, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti di stucco. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata sul suo canale social, sconvolgendo tutti i suoi ammiratori. Di chi stiamo parlando? Non immaginerete mai!

Ha detto addio alla famosa serie tv: pessima notizia

Oltre ad affezionarsi alla serie tv e a restarne innamorati dalle puntate e dalle diverse edizioni che si alternano, c’è chi si affeziona anche ai personaggi e ai loro interpreti. In tantissimi, infatti, sono soliti legarsi agli attori che rendono unica ed inimitabile serie tv, rimanendo particolarmente delusi quando il loro destino nella fiction giunge al termine da un momento all’altro. È l’esempio di questa famosissima attrice, che poco fa ha annunciato ai suoi sostenitori di aver salutato per sempre la serie tv che ha aumentato ancora di più il suo successo. Una pessima notizia, quindi, che ha gettato tutti nella sconforto.

Ogni cosa, purtroppo, è destinata a terminare. Che sia una storia d’amore, un matrimonio o un percorso lavorativo, niente dura per sempre. Non lo è stato, purtroppo, nemmeno il cammino di Freema Agyeman nel cast di New Amsterdam. Per diverse edizioni, l’attrice ha vestito i panni di Helen Sharpe, la compagna di Max Goodwin, ma dalla prossima stagione la giovane non vestirà più il camice bianco. Al momento, non si conoscono i motivi di questa decisione, ma siamo certi che l’assenza della bella Sharpe si farà sentire parecchio.

Un addio, quindi, dolorosissimo, ma che fa anche capire per quale motivo la bella Sharpe non si è presentata nel giorno delle sue nozze. Adesso, però, bisogna capire che la dottoressa uscirà di scena. Noi siamo rimasti completamente sconvolti dalle sue parole, voi?

Purtroppo non è l’unica…

Se la notizia dell’addio di Freema a New Amsterdam ha sconvolto tutti, ce n’è ancora una volta che ha lasciato di stucco. Fino a qualche settimana, è andata in onda la quarta stagione del medical drama, che tra l’altro ci ha regalato un finale shock, ma avete letto se ci sarà una quinta? Siamo certi che anche a voi non farà piacere saperlo.