Manuela Arcuri si è sposata: chi è e cosa fa nella vita suo marito

Manuela Arcuri si è sposata, ma sapete chi è suo marito? Scopriamo che cosa fa nella vita.

Manuela Arcuri nelle ultime ore è convolata a nozze. L’attrice aveva già sposato 10 anni fa a Las Vegas il compagno e padre di suo figlio Mattia ma non ha mai nascosto il desiderio di celebrare il matrimonio anche in Italia.

Sembrerebbe che la proposta sia stata molto particolare e bella. Il compagno l’avrebbe invitata a vedere un terreno dove costruire il loro castello. Arrivati sul luogo, nel cielo è volato un aereo con la scritta ‘Manu vuoi sposarmi?’. L’attrice soltanto qualche mese fa aveva rivelato in un’intervista a Chi alcuni dettagli della celebrazione. La cerimonia, come aveva già raccontato, si è svolta nel castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano. Infatti, nell’intervista Manuela aveva raccontato di aver sempre desiderato di vivere in un castello ed era quindi il luogo ideale per coronare un amore.

La festa non è stata a quanto pare sfarzosa ma riservata con parenti e amici più stretti. Tra gli invitati molti personaggi noti al pubblico. Oggi l’attrice ha finalmente coronato un suo grande sogno, quello di pronunciare il sì in Italia dopo la celebrazione delle nozze avvenuta 10 anni fa a Las Vegas. Ma sapete chi è suo marito? Scopriamo cosa fa nella vita.

Manuela Arcuri si è sposata, l’attrice è convolata a nozze: chi è e cosa fa nella vita suo marito

Manuela Arcuri dopo il matrimonio con il compagno celebrato a Las Vegas ha realizzato il suo desiderio, quello di sposarsi in Italia. Come aveva dichiarato in un’intervista a Chi le nozze si sarebbero tenute il 22 luglio e così è stato, precisamente nel castello Odescalchi, sul lago di Bracciano.

La celebrazione è avvenuta proprio come e dove voleva, nel luogo dove lei ha sempre sognato di poter vivere. A quanto pare tra gli invitati c’erano molti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione, come Vittorio Sgarbi, Nathaly Caldonazzo. A fare da testimoni agli sposi il presidente del coni Malagò e Alberto Tarallo. L’attrice aveva raccontato di aver scelto Tarallo perchè è il suo padre lavorativo mentre con Malagò ha una forte amicizia. Oggi Manuela è moglie ma sapete chi è suo marito?

Si chiama Giovanni di Gianfrancesco, ha circa 43 anni e lavora nel campo dell’edilizia come imprenditore. Sono insieme ufficialmente dal 2010 e nel 2014 sono diventati genitori di Mattia. Non si conosce molto sull’uomo, a quanto pare è una persona abbastanza riservata come lei stessa fa capire. Nell’intervista a Chi l’attrice aveva infatti spiegato che non è assolutamente interessato alla sua popolarità, al fatto di poter apparire: “Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”. Oggi Manuela Arcuri e Giovanni sono marito e moglie: tantissimi auguri alla coppia!