Belen presa di mira sui social: la madre non ci sta ed interviene

Belen Rodriguez finita nel mirino degli haters sui social. Ma la madre della showgirl, Veronica Cozzani, non ci sta a reagisce in difesa di sua figlia. Cosa è successo?

Quello dei social è un mondo fatto di cose belle ed ahimè anche brutte. Se da un lato ci sono fan sfegatati pronti a seguire i personaggi vip in ogni loro avventura quotidiana, dall’altro ci sono i fatidici leoni da tastiera pronti a puntare il dito ed a dire la loro. A finire nel mirino degli haters è stata Belen Rodriguez. La splendida conduttrice e showgirl argentina, ne ha dovute sopportare purtroppo di dicerie e commenti sul suo conto da parte di coloro che spesso hanno voluto parlare di lei con accezioni negative. Ad oggi, Belen si è costruita una corazza e sa che quei commenti non la riguardano. Ma a storcere il naso è la madre della showgirl che a questo giro proprio non ci sta e reagisce all’accusa nei confronti di sua figlia.

Era nell’aria, ormai tutti lo avevamo capito ma Belen e Stefano ci hanno messo un po’ a decidere di apparire insieme sui social e ad ufficializzare il loro ( e per noi attesissimo) ritorno di fiamma. Hanno avuto bisogno dei loro tempi, dei loro spazi, di recuperare il loro tempo. Se quella di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata una storia che ci ha emozionato dall’inizio alla fine, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è certamente da meno.

Come canta il buon Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“, ed è quanto è accaduto per la conduttrice de Le Iene e l’ex ballerino e conduttore Stefano De Martino. Alti e bassi hanno sicuramente segnato il loro rapporto, ma una cosa è certa, il loro amore tiene duro, esiste e resiste. Con uno scatto pubblicato nella sua galleria social, Belen Rodriguez ha finalmente consolidato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Uno scatto che ha fatto il boom di like teso a testimoniare l’incredibile felicità dei followers dell’argentina nel rivederli finalmente insieme. Quanto ci hanno fato attendere! Eppure, qualcuno storce il naso e non ci sta.

Tra i diversi commenti, uno in particolare spicca ed è quello di un utente che avrebbe in un certo qual modo ‘condannato’ le precedenti scelte della showgirl: “Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza”. A quel commento la madre di Belen però non ci sta, ed interviene rispondendo di getto: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario. Questo è vivere“, ha risposto mamma Veronica.